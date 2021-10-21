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На Ямале ввели QR-коды для посещения общепита и салонов красоты
На Ямале ввели QR-коды для посещения общепита и салонов красоты - РИА Новости, 21.10.2021
На Ямале ввели QR-коды для посещения общепита и салонов красоты
Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) ввели посещение предприятий общепита, ночных клубов, фитнес-центров, салонов красоты и ряда других заведений по РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T12:50
2021-10-21T13:57
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) ввели посещение предприятий общепита, ночных клубов, фитнес-центров, салонов красоты и ряда других заведений по QR-кодам или ПЦР-тестам, сообщает в четверг пресс-служба губернатора региона."На Ямале вводят новые антиковидные ограничения. С 25 октября посещать ночные клубы, детские центры, предприятия общепита, фитнес-центры, салоны красоты, кинотеатры, театры и другие досуговые заведения можно при наличии: сертификата о вакцинации от COVID-19 или QR-кода; справки о перенесенном заболевании не более шести месяцев назад или соответствующего QR-кода; отрицательного ПЦР-теста, полученного не более чем за три дня до посещения заведения", - говорится в сообщении.Власти отмечают, что организации обязаны контролировать наличие соответствующих документов у посетителей.Ранее в ЯНАО была введена обязательная вакцинация от коронавируса ряда категорий населения. В частности, согласно постановлению главного санитарного врача, обязательному вакцинированию подлежат сотрудники медицинских организаций, сферы образования, в том числе дополнительного, учреждений физкультуры и спорта, лица, занятые в сфере обслуживания населения, - сотрудники банков, почты, объектов торговли и общественного питания, гостиниц, парикмахерских, прачечных, работники учреждений культуры, сферы отдыха и развлечений.
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общество, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, ямал
12:50 21.10.2021 (обновлено: 13:57 21.10.2021)
 
На Ямале ввели QR-коды для посещения общепита и салонов красоты

На Ямале ввели QR-коды для посещения общепита, фитнес-центров и салонов красоты

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник сканирует QR-код
Сотрудник сканирует QR-код - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) ввели посещение предприятий общепита, ночных клубов, фитнес-центров, салонов красоты и ряда других заведений по QR-кодам или ПЦР-тестам, сообщает в четверг пресс-служба губернатора региона.
"На Ямале вводят новые антиковидные ограничения. С 25 октября посещать ночные клубы, детские центры, предприятия общепита, фитнес-центры, салоны красоты, кинотеатры, театры и другие досуговые заведения можно при наличии: сертификата о вакцинации от COVID-19 или QR-кода; справки о перенесенном заболевании не более шести месяцев назад или соответствующего QR-кода; отрицательного ПЦР-теста, полученного не более чем за три дня до посещения заведения", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что организации обязаны контролировать наличие соответствующих документов у посетителей.
Ранее в ЯНАО была введена обязательная вакцинация от коронавируса ряда категорий населения. В частности, согласно постановлению главного санитарного врача, обязательному вакцинированию подлежат сотрудники медицинских организаций, сферы образования, в том числе дополнительного, учреждений физкультуры и спорта, лица, занятые в сфере обслуживания населения, - сотрудники банков, почты, объектов торговли и общественного питания, гостиниц, парикмахерских, прачечных, работники учреждений культуры, сферы отдыха и развлечений.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
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