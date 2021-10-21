https://ria.ru/20211021/putin-1755710938.html

Путин пошутил, что не претендует на зарплату модератора Валдайского форума

Путин пошутил, что не претендует на зарплату модератора Валдайского форума - РИА Новости, 21.10.2021

Путин пошутил, что не претендует на зарплату модератора Валдайского форума

Президент России Владимир Путин во время беседы с модератором Валдайского форума пошутил, что не претендует на его зарплату. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T23:48

2021-10-21T23:48

2021-10-21T23:48

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СОЧИ, 21 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время беседы с модератором Валдайского форума пошутил, что не претендует на его зарплату.Ведущий Федор Лукьянов поблагодарил Путина за разговор и добавил, что освобождает его от обязанностей модератора Валдайского форума."Я не претендую на вашу заработную плату", - отреагировал президент.Международный дискуссионный клуб "Валдай" - периодическое собрание известных экспертов, специализирующихся на изучении внешней и внутренней политики России. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты. В работе клуба за годы его существования приняли участие более тысячи представителей международного научного сообщества из нескольких десятков стран мира.

https://ria.ru/20211021/putin-1755691784.html

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политика, общество, федор лукьянов, валдай, великий новгород, владимир путин