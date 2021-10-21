https://ria.ru/20211021/putin-1755695878.html
Путин оценил свою работу за годы руководства страной
Путин оценил свою работу за годы руководства страной - РИА Новости, 21.10.2021
Путин оценил свою работу за годы руководства страной
Президент России Владимир Путин перечислил восстановление экономика России, в том числе промышленности, в числе прочих результатов своей работы за годы... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T21:29
2021-10-21T21:29
2021-10-21T21:29
экономика
владимир путин
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россия
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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин перечислил восстановление экономика России, в том числе промышленности, в числе прочих результатов своей работы за годы руководства страной."У нас экономика восстановилась, некоторые отрасли промышленности, в том числе оборонные, почти перестали существовать, еще бы время немножко упущено и все - их было бы не восстановить никогда, были бы утрачены производственные цепочки и научные школы. Мы это все восстановили", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, каковы его главные достижения как руководителя государства."Я уже не говорю о том, что в каждом субъекте РФ уставы и конституция республик содержали все, что угодно, в том числе и право печатать деньги свои собственные, госграницы - только не было упоминания о том, что это субъекты РФ. Это очень серьезный был вызов на то время, мы все это преодолели. Борьба с терроризмом международным", - продолжил он.
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РИА Новости
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экономика, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", россия
Путин оценил свою работу за годы руководства страной
Путин назвал восстановление экономика в числе прочих результатов своей работы
СОЧИ, 21 окт - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
перечислил восстановление экономика России
, в том числе промышленности, в числе прочих результатов своей работы за годы руководства страной.
"У нас экономика восстановилась, некоторые отрасли промышленности, в том числе оборонные, почти перестали существовать, еще бы время немножко упущено и все - их было бы не восстановить никогда, были бы утрачены производственные цепочки и научные школы. Мы это все восстановили", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, каковы его главные достижения как руководителя государства.
"Я уже не говорю о том, что в каждом субъекте РФ уставы и конституция республик содержали все, что угодно, в том числе и право печатать деньги свои собственные, госграницы - только не было упоминания о том, что это субъекты РФ. Это очень серьезный был вызов на то время, мы все это преодолели. Борьба с терроризмом международным", - продолжил он.