https://ria.ru/20211021/putin-1755693741.html
Путин рассказал о работе власти над решением проблем
Путин рассказал о работе власти над решением проблем - РИА Новости, 21.10.2021
Путин рассказал о работе власти над решением проблем
Президент России Владимир Путин сообщил, что проблем в РФ хватает, но о них знают и работают над решением. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T21:11
2021-10-21T21:11
2021-10-21T21:11
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755691319_0:315:3082:2048_1920x0_80_0_0_67e93e8275ec721c3f271f599392fcf1.jpg
МОСКВА. 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что проблем в РФ хватает, но о них знают и работают над решением."Проблем у нас действительно хватает, мы о них знаем, выявляем новые проблемы. Безусловно будем работать в рамках тех планов, которые мы в этом отношении для себя обозначили, но сталкиваясь с новыми вызовами, стараться их преодолевать", - сказал он, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".
https://ria.ru/20211021/plavilnyy_kotel-1755667145.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755691319_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ed7e0743d7f81083c0a021af257f76bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", россия
Путин рассказал о работе власти над решением проблем
Путин заявил, что проблем в России хватает, но власти о них знают и работают над решением