https://ria.ru/20211021/putin-1755693741.html

Путин рассказал о работе власти над решением проблем

Путин рассказал о работе власти над решением проблем - РИА Новости, 21.10.2021

Путин рассказал о работе власти над решением проблем

Президент России Владимир Путин сообщил, что проблем в РФ хватает, но о них знают и работают над решением. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T21:11

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владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

россия

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МОСКВА. 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что проблем в РФ хватает, но о них знают и работают над решением."Проблем у нас действительно хватает, мы о них знаем, выявляем новые проблемы. Безусловно будем работать в рамках тех планов, которые мы в этом отношении для себя обозначили, но сталкиваясь с новыми вызовами, стараться их преодолевать", - сказал он, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".

https://ria.ru/20211021/plavilnyy_kotel-1755667145.html

россия

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2021

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владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", россия