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Путин не стал высказываться об участии Трампа в выборах
Путин не стал высказываться об участии Трампа в выборах - РИА Новости, 21.10.2021
Путин не стал высказываться об участии Трампа в выборах
Президент России Владимир Путин не стал высказывать свою точку зрения о возможности участия Дональда Трампа в еще одних президентских выборах в США. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T20:42
2021-10-21T20:42
2021-10-21T20:42
политика
сша
владимир путин
дональд трамп
международный дискуссионный клуб "валдай"
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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не стал высказывать свою точку зрения о возможности участия Дональда Трампа в еще одних президентских выборах в США."Позвольте мне не высказывать свою точку зрения на этот счёт и никак не комментировать, что вы сказали, иначе вас запишут в иноагенты", - сказал Путин, отвечая на вопрос одного из участников пленарной сессии "Валдая", который спросил, что российский лидер думает о втором возможном президентском сроке Трампа.
сша
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, сша, владимир путин, дональд трамп, международный дискуссионный клуб "валдай"
Путин не стал высказываться об участии Трампа в выборах
Путин на вопрос о возможных выборах Трампа: позвольте мне не комментировать