https://ria.ru/20211021/putin-1755689601.html

Путин не стал высказываться об участии Трампа в выборах

Путин не стал высказываться об участии Трампа в выборах - РИА Новости, 21.10.2021

Путин не стал высказываться об участии Трампа в выборах

Президент России Владимир Путин не стал высказывать свою точку зрения о возможности участия Дональда Трампа в еще одних президентских выборах в США. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T20:42

2021-10-21T20:42

2021-10-21T20:42

политика

сша

владимир путин

дональд трамп

международный дискуссионный клуб "валдай"

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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не стал высказывать свою точку зрения о возможности участия Дональда Трампа в еще одних президентских выборах в США."Позвольте мне не высказывать свою точку зрения на этот счёт и никак не комментировать, что вы сказали, иначе вас запишут в иноагенты", - сказал Путин, отвечая на вопрос одного из участников пленарной сессии "Валдая", который спросил, что российский лидер думает о втором возможном президентском сроке Трампа.

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, сша, владимир путин, дональд трамп, международный дискуссионный клуб "валдай"