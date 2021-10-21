https://ria.ru/20211021/putin-1755689414.html
Путин рассказал о сотрудничестве с США в борьбе с терроризмом
Путин рассказал о сотрудничестве с США в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 21.10.2021
Путин рассказал о сотрудничестве с США в борьбе с терроризмом
Спецслужбы РФ и США в контакте в борьбе с терроризмом, Москва благодарна Вашингтону за информацию, позволившую предотвратить теракты, заявил президент России... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T20:42
2021-10-21T20:42
2021-10-21T21:07
сша
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международный дискуссионный клуб "валдай"
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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Спецслужбы РФ и США в контакте в борьбе с терроризмом, Москва благодарна Вашингтону за информацию, позволившую предотвратить теракты, заявил президент России Владимир Путин."Наши специальные службы в контакте друг с другом, хотя, на мой взгляд, можно было бы работать и поглубже. Но мы благодарны американским партнерам за ту информацию, которая позволила нам предотвратить террористические акты на территории РФ", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Валдайского форума."Уверяю вас, что мы сделаем все, что от нас зависит, и своевременно будем передавать необходимую информацию американским коллегам, если она будет представлять для них интерес и, если мы будем ею располагать. Уверен, что в этом все заинтересованы", - добавил он.Президент также заявил, что контртеррористическое сотрудничество России и США не только возможно и желательно, оно необходимо, эта общая угроза не становится менее опасной, эффективно бороться с ней можно только сообща, заявил президент РФ Владимир Путин."Я думаю, что контртеррористическое сотрудничество России и США не только возможно и желательно, оно необходимо", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Валдайского форума.
https://ria.ru/20211021/svedeniya-1755690204.html
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сша, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", москва, россия
20:42 21.10.2021 (обновлено: 21:07 21.10.2021)
Путин рассказал о сотрудничестве с США в борьбе с терроризмом
Путин рассказал о сотрудничестве с США по борьбе с терроризмом
СОЧИ, 21 окт - РИА Новости.
Спецслужбы РФ и США
в контакте в борьбе с терроризмом, Москва
благодарна Вашингтону
за информацию, позволившую предотвратить теракты, заявил президент России Владимир Путин
.
"Наши специальные службы в контакте друг с другом, хотя, на мой взгляд, можно было бы работать и поглубже. Но мы благодарны американским партнерам за ту информацию, которая позволила нам предотвратить террористические акты на территории РФ", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Валдайского форума.
"Уверяю вас, что мы сделаем все, что от нас зависит, и своевременно будем передавать необходимую информацию американским коллегам, если она будет представлять для них интерес и, если мы будем ею располагать. Уверен, что в этом все заинтересованы", - добавил он.
Президент также заявил, что контртеррористическое сотрудничество России
и США не только возможно и желательно, оно необходимо, эта общая угроза не становится менее опасной, эффективно бороться с ней можно только сообща, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я думаю, что контртеррористическое сотрудничество России и США не только возможно и желательно, оно необходимо", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Валдайского форума.
"Совершенно очевидно, что эта общая угроза, она не становится менее опасной, чем 20 лет назад, к сожалению, более того, мы даже видим определенное расширение этой угрозы и, конечно, она носит глобальный характер и эффективно бороться с ней можно только, объединяя усилия", - добавил он.