https://ria.ru/20211021/putin-1755687084.html
Путин рассказал, как на Западе принимают решения в энергетике
Путин рассказал, как на Западе принимают решения в энергетике - РИА Новости, 21.10.2021
Путин рассказал, как на Западе принимают решения в энергетике
Решения в энергетике на Западе принимаются в рамках политических циклов, и не специалистами, которые фактически обманывают избирателей, заявил президент РФ... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T20:27
2021-10-21T20:27
2021-10-21T20:54
экономика
в мире
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Решения в энергетике на Западе принимаются в рамках политических циклов, и не специалистами, которые фактически обманывают избирателей, заявил президент РФ Владимир Путин."Дело в том, что решения в этой сфере, в энергетике, к сожалению, принимаются в рамках политических циклов... и принимаются не специалистами, а как вот один коллега сказал, не инженерами принимаются решения, а политиками, которые в этом мало что понимают, а просто обманывают, по сути дела, своих избирателей ", - сказал Путин, выступая в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба "Валдай".
https://ria.ru/20211021/putin-1755684317.html
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экономика, в мире, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
20:27 21.10.2021 (обновлено: 20:54 21.10.2021)
Путин рассказал, как на Западе принимают решения в энергетике
Путин: решения в энергетике на Западе принимаются в рамках политических циклов