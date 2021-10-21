https://ria.ru/20211021/putin-1755684317.html

Путин назвал дефицит газа в Европе результатом политики ЕК

Путин назвал дефицит газа в Европе результатом политики ЕК - РИА Новости, 21.10.2021

Путин назвал дефицит газа в Европе результатом политики ЕК

Добыча газа в Европе в первом полугодии упала на 22,5 миллиарда кубометров, в подземные газовые хранилища недозакачано 18,5 миллиарда, и дефицит газа в Европе,... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T20:08

2021-10-21T20:08

2021-10-21T20:31

экономика

владимир путин

еврокомиссия

россия

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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Добыча газа в Европе в первом полугодии упала на 22,5 миллиарда кубометров, в подземные газовые хранилища недозакачано 18,5 миллиарда, и дефицит газа в Европе, который может составить 70 миллиардов кубометров, связан с деятельностью Еврокомиссии (ЕК), а не России, сказал президент России Владимир Путин."Что происходит на европейском рынке? Падающая добыча в газодобывающих странах, добыча упала в Европе за первое полугодие на 22,5 миллиарда кубометров, это первое. Второе - недозакачали 18,5 миллиарда кубометров в газовые хранилища, 71% закачан. Это за первое полугодие. Если посмотреть за год, то надо умножить на два", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"."Девять миллиардов кубометров, прежде всего американские, ну, и ближневосточные компании сняли с европейского рынка и перенаправили их в Латинскую Америку и Азию… Дефицит на европейском рынке может составить около 70 миллиардов кубометров, это много. При чём здесь Россия-то? Это рукотворный результат экономической политики Еврокомиссии. Россия, в том числе "Газпром", увеличила поставки", - добавил президент.

https://ria.ru/20211021/putin-1755681339.html

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экономика, владимир путин, еврокомиссия, россия