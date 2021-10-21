20:08 21.10.2021 (обновлено: 20:31 21.10.2021)
Путин назвал дефицит газа в Европе результатом политики ЕК
Путин: дефицит газа в Европе может составить 70 млрд кубометров, это результат политики ЕК
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Добыча газа в Европе в первом полугодии упала на 22,5 миллиарда кубометров, в подземные газовые хранилища недозакачано 18,5 миллиарда, и дефицит газа в Европе, который может составить 70 миллиардов кубометров, связан с деятельностью Еврокомиссии (ЕК), а не России, сказал президент России Владимир Путин.
"Что происходит на европейском рынке? Падающая добыча в газодобывающих странах, добыча упала в Европе за первое полугодие на 22,5 миллиарда кубометров, это первое. Второе - недозакачали 18,5 миллиарда кубометров в газовые хранилища, 71% закачан. Это за первое полугодие. Если посмотреть за год, то надо умножить на два", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Девять миллиардов кубометров, прежде всего американские, ну, и ближневосточные компании сняли с европейского рынка и перенаправили их в Латинскую Америку и Азию… Дефицит на европейском рынке может составить около 70 миллиардов кубометров, это много. При чём здесь Россия-то? Это рукотворный результат экономической политики Еврокомиссии. Россия, в том числе "Газпром", увеличила поставки", - добавил президент.