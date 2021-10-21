https://ria.ru/20211021/putin-1755684080.html
Путин сравнил углеродную составляющую российского газа и американского СПГ
Путин сравнил углеродную составляющую российского газа и американского СПГ - РИА Новости, 21.10.2021
Путин сравнил углеродную составляющую российского газа и американского СПГ
Углеродная составляющая российского газа в три раза меньше, чем у американского сжиженного природного газа (СПГ), заявил президент России Владимир Путин в ходе... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T20:07
2021-10-21T20:07
2021-10-21T20:40
владимир путин
экономика
международный дискуссионный клуб "валдай"
россия
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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Углеродная составляющая российского газа в три раза меньше, чем у американского сжиженного природного газа (СПГ), заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"."Мы все время говорим про "зеленую энергетику" - это важно, конечно", - сказал Путин, добавив, что готов сформулировать свое отношение к этому вопросу, если будут вопросы."Но наш газ, его углеродная составляющая в три раза меньше, в три раза меньше, чем американский СПГ. Если экологи у нас не записные, не политические, а именно заботящиеся о будущем человечества, они не могут же этого не слышать. По большому счету, они должны потребовать не строительства, а закрытия всех терминалов по приемке СПГ", - добавил президент РФ.
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владимир путин, экономика, международный дискуссионный клуб "валдай", россия
20:07 21.10.2021 (обновлено: 20:40 21.10.2021)
Путин сравнил углеродную составляющую российского газа и американского СПГ
Путин: углеродная составляющая российского газа в три раза меньше, чем американского СПГ