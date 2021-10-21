https://ria.ru/20211021/putin-1755682667.html

Путин прокомментировал планы России и США после женевской встречи

Путин прокомментировал планы России и США после женевской встречи - РИА Новости, 21.10.2021

Путин прокомментировал планы России и США после женевской встречи

Россия и США выполняют намеченные планы после саммита в Женеве, это сигнал системного характера, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T20:02

2021-10-21T20:02

2021-10-21T20:02

сша

женева (город)

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755672842_0:0:2934:1651_1920x0_80_0_0_3293dfd8e9f9a08e48d7bc1e1f7e7b07.jpg

СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Россия и США выполняют намеченные планы после саммита в Женеве, это сигнал системного характера, заявил президент РФ Владимир Путин."Администрация с американской стороны и Россия с другой стороны выполняют намеченные планы и двигаются по этому пути, а всегда сигнал такого системного характера. Смотрите, у нас уже на 23% вырос товарооборот, при чем по очень многим позициям. Это косвенное влияние в том числе и нашей встрече в Женеве", - сказал Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".По его словам, в целом "мы на правильном пути, хотя, к сожалению, мы видим и определенные регрессы: шаг вперёд и два шага назад"."Такое тоже бывает, но всё-таки по генеральным договоренностям мы двигаемся", - отметил Путин.

сша

женева (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, женева (город), владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", россия