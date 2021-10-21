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Путин прокомментировал планы России и США после женевской встречи
Путин прокомментировал планы России и США после женевской встречи - РИА Новости, 21.10.2021
Путин прокомментировал планы России и США после женевской встречи
Россия и США выполняют намеченные планы после саммита в Женеве, это сигнал системного характера, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T20:02
2021-10-21T20:02
2021-10-21T20:02
сша
женева (город)
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
россия
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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Россия и США выполняют намеченные планы после саммита в Женеве, это сигнал системного характера, заявил президент РФ Владимир Путин."Администрация с американской стороны и Россия с другой стороны выполняют намеченные планы и двигаются по этому пути, а всегда сигнал такого системного характера. Смотрите, у нас уже на 23% вырос товарооборот, при чем по очень многим позициям. Это косвенное влияние в том числе и нашей встрече в Женеве", - сказал Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".По его словам, в целом "мы на правильном пути, хотя, к сожалению, мы видим и определенные регрессы: шаг вперёд и два шага назад"."Такое тоже бывает, но всё-таки по генеральным договоренностям мы двигаемся", - отметил Путин.
сша
женева (город)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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сша, женева (город), владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", россия
Путин прокомментировал планы России и США после женевской встречи
Путин: Россия и США выполняют намеченные планы после саммита в Женеве
СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Россия
и США
выполняют намеченные планы после саммита в Женеве
, это сигнал системного характера, заявил президент РФ Владимир Путин
.
"Администрация с американской стороны и Россия с другой стороны выполняют намеченные планы и двигаются по этому пути, а всегда сигнал такого системного характера. Смотрите, у нас уже на 23% вырос товарооборот, при чем по очень многим позициям. Это косвенное влияние в том числе и нашей встрече в Женеве", - сказал Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".
По его словам, в целом "мы на правильном пути, хотя, к сожалению, мы видим и определенные регрессы: шаг вперёд и два шага назад".
"Такое тоже бывает, но всё-таки по генеральным договоренностям мы двигаемся", - отметил Путин.