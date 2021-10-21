https://ria.ru/20211021/putin-1755681703.html
Путин призвал быть аккуратными в ответных мерах за ущемление RT за рубежом
Путин призвал быть аккуратными в ответных мерах за ущемление RT за рубежом - РИА Новости, 21.10.2021
Путин призвал быть аккуратными в ответных мерах за ущемление RT за рубежом
В вопросе ответных мер за ущемление RT за рубежом нужно быть аккуратным, считает президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T20:00
2021-10-21T20:00
2021-10-21T20:00
общество
технологии
владимир путин
дмитрий песков
маргарита симоньян
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755672842_0:0:2934:1651_1920x0_80_0_0_3293dfd8e9f9a08e48d7bc1e1f7e7b07.jpg
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. В вопросе ответных мер за ущемление RT за рубежом нужно быть аккуратным, считает президент России Владимир Путин.С просьбой о защите к президенту в ходе пленарного заседания Валдайского форума обратилась главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян."Что касается по поводу ответных мер, я думаю, нужно быть аккуратными и, если кто-то где-то совершает ошибки подобного рода, как они совершают, а я считаю, что это ошибка в отношении вас, когда закрыты по сути каналы. Или создание условий, при которых невозможно почти работать. Я знаю по поводу закрытия счетов, неоткрытия и так далее и так далее. Там масса, просто очень много инструментов включили, чтобы не дать работать", - отреагировал Путин."С одной стороны, конечно, они ущемляют свободу слова и так далее, это плохо, но то, что они делают, в известной степени нам, и вам, нужно подумать - пошире подавать информацию, что вас запрещают и интерес к вам будет возрастать", - добавил он.Он отметил, что в этом контексте надо подумать над техническими и технологическими возможностями.Ранее Симоньян сообщила, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. Роскомнадзор заявил, что владельцу YouTube – компании Google – грозит штраф от 1 до 3 миллионов рублей в случае неразблокировки каналов, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о признаках нарушения законов РФ в удалении каналов RT на YouTube: это сопряжено и с цензурой, и с воспрепятствованием деятельности СМИ.
https://ria.ru/20211021/putin-1755680460.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755672842_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_44adc09009d5efdb211913dd5cb30a9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, владимир путин, дмитрий песков, маргарита симоньян, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
Путин призвал быть аккуратными в ответных мерах за ущемление RT за рубежом
Путин призвал быть аккуратными в ответных мерах за ущемление RT за рубежом
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости.
В вопросе ответных мер за ущемление RT за рубежом нужно быть аккуратным, считает президент России Владимир Путин
.
С просьбой о защите к президенту в ходе пленарного заседания Валдайского форума обратилась главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
.
"Что касается по поводу ответных мер, я думаю, нужно быть аккуратными и, если кто-то где-то совершает ошибки подобного рода, как они совершают, а я считаю, что это ошибка в отношении вас, когда закрыты по сути каналы. Или создание условий, при которых невозможно почти работать. Я знаю по поводу закрытия счетов, неоткрытия и так далее и так далее. Там масса, просто очень много инструментов включили, чтобы не дать работать", - отреагировал Путин.
"С одной стороны, конечно, они ущемляют свободу слова и так далее, это плохо, но то, что они делают, в известной степени нам, и вам, нужно подумать - пошире подавать информацию, что вас запрещают и интерес к вам будет возрастать", - добавил он.
Он отметил, что в этом контексте надо подумать над техническими и технологическими возможностями.
"Что касается ответных мер, повторяю еще раз, чтобы они не были контрпродуктивными для нас. Я не против, просто не хочу, чтобы не были контрпродуктивными", - сказал он.
Ранее Симоньян сообщила, что YouTube
удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. Роскомнадзор
заявил, что владельцу YouTube – компании Google
– грозит штраф от 1 до 3 миллионов рублей в случае неразблокировки каналов, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявил о признаках нарушения законов РФ в удалении каналов RT на YouTube: это сопряжено и с цензурой, и с воспрепятствованием деятельности СМИ.