https://ria.ru/20211021/putin-1755681703.html

Путин призвал быть аккуратными в ответных мерах за ущемление RT за рубежом

Путин призвал быть аккуратными в ответных мерах за ущемление RT за рубежом - РИА Новости, 21.10.2021

Путин призвал быть аккуратными в ответных мерах за ущемление RT за рубежом

В вопросе ответных мер за ущемление RT за рубежом нужно быть аккуратным, считает президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T20:00

2021-10-21T20:00

2021-10-21T20:00

общество

технологии

владимир путин

дмитрий песков

маргарита симоньян

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. В вопросе ответных мер за ущемление RT за рубежом нужно быть аккуратным, считает президент России Владимир Путин.С просьбой о защите к президенту в ходе пленарного заседания Валдайского форума обратилась главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян."Что касается по поводу ответных мер, я думаю, нужно быть аккуратными и, если кто-то где-то совершает ошибки подобного рода, как они совершают, а я считаю, что это ошибка в отношении вас, когда закрыты по сути каналы. Или создание условий, при которых невозможно почти работать. Я знаю по поводу закрытия счетов, неоткрытия и так далее и так далее. Там масса, просто очень много инструментов включили, чтобы не дать работать", - отреагировал Путин."С одной стороны, конечно, они ущемляют свободу слова и так далее, это плохо, но то, что они делают, в известной степени нам, и вам, нужно подумать - пошире подавать информацию, что вас запрещают и интерес к вам будет возрастать", - добавил он.Он отметил, что в этом контексте надо подумать над техническими и технологическими возможностями.Ранее Симоньян сообщила, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. Роскомнадзор заявил, что владельцу YouTube – компании Google – грозит штраф от 1 до 3 миллионов рублей в случае неразблокировки каналов, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о признаках нарушения законов РФ в удалении каналов RT на YouTube: это сопряжено и с цензурой, и с воспрепятствованием деятельности СМИ.

https://ria.ru/20211021/putin-1755680460.html

россия

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общество, технологии, владимир путин, дмитрий песков, маргарита симоньян, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия