https://ria.ru/20211021/putin-1755681339.html

Путин оценил возможность увеличения поставок газа в Европу

Путин оценил возможность увеличения поставок газа в Европу - РИА Новости, 21.10.2021

Путин оценил возможность увеличения поставок газа в Европу

Увеличение поставок газа в Европу возможно уже "послезавтра", если завтра регулятор ФРГ сертифицирует оператора "Северного потока 2", заявил президент РФ... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T19:57

2021-10-21T19:57

2021-10-21T22:13

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Увеличение поставок газа в Европу возможно уже "послезавтра", если завтра регулятор ФРГ сертифицирует оператора "Северного потока 2", заявил президент РФ Владимир Путин. "Возможно ли увеличение, вы спрашиваете? Да, возможно. По "Северному потоку 2", а первая труба "Северного потока 2" заполнена газом, и если завтра немецкий регулятор даст разрешение на поставку, послезавтра начнется поставка - 17,5 миллиарда метров кубических", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Валдайского форума.До конца текущего года, в декабре - в середине или конце декабря - будет завершена технологическая работа по заполнению второй газовой трубы "Северного потока 2", добавил он."Если иметь в виду, что дефицит на европейском рынке, по нашим подсчетам, составит 70 миллиардов метров кубических, 55 - это прилично", - отметил президент.Газопровод "Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено 10 сентября. В настоящее время идет процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода для обеспечения соответствия проекта условиям Газовой директивы ЕС.Сертификация будет проходить в два этапа: сначала немецкий регулятор, в сентябре получивший полный пакет необходимых для сертификации документов, выработает проект решения, затем свою оценку даст Еврокомиссия. Заявку на участие в сертификации оператора "Северного потока 2" подавала и польская нефтегазовая компания PGNiG. В конце сентября PGNiG сообщала, что получила право участвовать в процедуре сертификации и будет доказывать, что Nord Stream 2 AG как независимый оператор не подходит.

https://ria.ru/20211021/potok-1755697858.html

https://ria.ru/20211021/putin-1755684317.html

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экономика, европа, германия, россия, владимир путин, еврокомиссия, pgnig, балтийское море, северный поток — 2, международный дискуссионный клуб "валдай", nord stream 2 ag