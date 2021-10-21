19:57 21.10.2021 (обновлено: 22:13 21.10.2021)
Путин оценил возможность увеличения поставок газа в Европу
Путин заявил, что вторую нитку "Северного потока — 2" заполнят газом в декабре
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Увеличение поставок газа в Европу возможно уже "послезавтра", если завтра регулятор ФРГ сертифицирует оператора "Северного потока 2", заявил президент РФ Владимир Путин.
"Возможно ли увеличение, вы спрашиваете? Да, возможно. По "Северному потоку 2", а первая труба "Северного потока 2" заполнена газом, и если завтра немецкий регулятор даст разрешение на поставку, послезавтра начнется поставка - 17,5 миллиарда метров кубических", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Валдайского форума.
До конца текущего года, в декабре - в середине или конце декабря - будет завершена технологическая работа по заполнению второй газовой трубы "Северного потока 2", добавил он.
"Если иметь в виду, что дефицит на европейском рынке, по нашим подсчетам, составит 70 миллиардов метров кубических, 55 - это прилично", - отметил президент.
Газопровод "Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено 10 сентября. В настоящее время идет процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода для обеспечения соответствия проекта условиям Газовой директивы ЕС.
Сертификация будет проходить в два этапа: сначала немецкий регулятор, в сентябре получивший полный пакет необходимых для сертификации документов, выработает проект решения, затем свою оценку даст Еврокомиссия. Заявку на участие в сертификации оператора "Северного потока 2" подавала и польская нефтегазовая компания PGNiG. В конце сентября PGNiG сообщала, что получила право участвовать в процедуре сертификации и будет доказывать, что Nord Stream 2 AG как независимый оператор не подходит.