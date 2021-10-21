https://ria.ru/20211021/putin-1755680823.html
Путин ответил на вопрос, будет ли скучать по Меркель
Путин ответил на вопрос, будет ли скучать по Меркель - РИА Новости, 21.10.2021
Путин ответил на вопрос, будет ли скучать по Меркель
Президент РФ Владимир Путин на вопрос, будет ли скучать по канцлеру ФРГ Ангеле Меркель: это же не мое решение, она могла бы еще баллотироваться. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T19:55
2021-10-21T19:55
2021-10-21T20:30
владимир путин
ангела меркель
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СОЧИ, 21 окт. -РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на вопрос, будет ли скучать по канцлеру ФРГ Ангеле Меркель: это же не мое решение, она могла бы еще баллотироваться."Это не моё же решение, это её, что она уходит. Она могла бы еще баллотироваться. Она 16 лет была у власти... Но, что касается "Северных потоков" , то мы начинали этот процесс еще с (бывшим канцлером ФРГ Герхардом) Шредером. И тогда, когда мы осуществляли этот проект, "Северный поток-1", было все тоже самое по противодействию реализации, как сегодня. Все было тоже самое, но сегодня, слава Богу, Европа и Германия получают по этому направлению, получают немало", - сказал Путин в ходе Валдайского форума.
https://ria.ru/20211014/merkel-1754540827.html
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владимир путин, ангела меркель, международный дискуссионный клуб "валдай", политика, европа, германия, россия
19:55 21.10.2021 (обновлено: 20:30 21.10.2021)
Путин ответил на вопрос, будет ли скучать по Меркель
Путин ответил на вопрос, будет ли скучать по Меркель