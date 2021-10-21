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Путин о наказании для RT в США: пятерочка ломится

Путин о наказании для RT в США: пятерочка ломится - РИА Новости, 21.10.2021

Путин о наказании для RT в США: пятерочка ломится

Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на наказание для российского телеканала RT в США за нерегистрацию в качестве иноагента: по его словам, "пятерочка... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T19:53

2021-10-21T19:53

2021-10-21T19:53

сша

владимир путин

маргарита симоньян

министерство юстиции сша

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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на наказание для российского телеканала RT в США за нерегистрацию в качестве иноагента: по его словам, "пятерочка ломится".На Валдайском форуме главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что не летает в США, чтобы ее там не посадили из-за закона об иноагентах. У нее есть повестка на допрос в Америке за то, что RT не зарегистрировался как иноагент самостоятельно до того как был зарегистрирован в этом качестве уполномоченными органами страны. По ее словам, наказание за нерегистрацию в качестве иноагента в США составляет пять лет тюрьмы."Видите, как в Штатах: пятерочка ломится", - отметил президент.В американском списке иностранных агентов находится RT America - министерство юстиции США внесло туда телеканал в 2017 году по закону от 1938 года. При этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Затем RT лишили аккредитации в конгрессе США. Компании-партнеры Sputnik USA также были внесены в список иноагентов.В ответ на действия США Минюст России в 2017 году внес ряд проектов "Радио Свобода" в реестр СМИ-иностранных агентов. Они входят в медиакомпанию Radio Free Europe / Radio Liberty, которая в свою очередь финансируется конгрессом США.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, владимир путин, маргарита симоньян, министерство юстиции сша, международный дискуссионный клуб "валдай", россия