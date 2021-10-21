Путин о наказании для RT в США: пятерочка ломится
Путин отметил наказание для канала RT в США за нерегистрацию в качестве иноагента
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на наказание для российского телеканала RT в США за нерегистрацию в качестве иноагента: по его словам, "пятерочка ломится".
На Валдайском форуме главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что не летает в США, чтобы ее там не посадили из-за закона об иноагентах. У нее есть повестка на допрос в Америке за то, что RT не зарегистрировался как иноагент самостоятельно до того как был зарегистрирован в этом качестве уполномоченными органами страны. По ее словам, наказание за нерегистрацию в качестве иноагента в США составляет пять лет тюрьмы.
"Видите, как в Штатах: пятерочка ломится", - отметил президент.
В американском списке иностранных агентов находится RT America - министерство юстиции США внесло туда телеканал в 2017 году по закону от 1938 года. При этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Затем RT лишили аккредитации в конгрессе США. Компании-партнеры Sputnik USA также были внесены в список иноагентов.
В ответ на действия США Минюст России в 2017 году внес ряд проектов "Радио Свобода" в реестр СМИ-иностранных агентов. Они входят в медиакомпанию Radio Free Europe / Radio Liberty, которая в свою очередь финансируется конгрессом США.