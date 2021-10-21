https://ria.ru/20211021/putin-1755679847.html

Путин назвал спотовый газ бумажным

Путин назвал спотовый газ бумажным - РИА Новости, 21.10.2021

Путин назвал спотовый газ бумажным

Газ, торгующийся на спотовом рынке (с немедленной поставкой) - это "бумажный" газ, "реальных объемов" там нет, такое мнение высказал президент России Владимир... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T19:48

2021-10-21T19:48

2021-10-21T20:10

экономика

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

еврокомиссия

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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Газ, торгующийся на спотовом рынке (с немедленной поставкой) - это "бумажный" газ, "реальных объемов" там нет, такое мнение высказал президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"."Вся философия последних лет Еврокомиссии была направлена на регулирование рынка энергоносителей, в том числе газа, через биржу, через спот так называемый. Нас убеждали в необходимости отказываться от так называемых долгосрочных контрактов, цены в которых привязаны к биржевым, к рыночным котировкам на сырую нефть и на нефтепродукты... Всё начали сводить к споту. А на споте, в значительной степени, это не реальный газ, не физические объемы, которые не увеличиваются, а бумажный газ. На бумажке написано. А физических объемов нет. Они сокращаются", - сказал он.

https://ria.ru/20211021/putin-1755684080.html

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экономика, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", еврокомиссия