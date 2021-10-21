https://ria.ru/20211021/putin-1755678256.html
Путин высказался о военном освоении Украины
Путин высказался о военном освоении Украины - РИА Новости, 21.10.2021
Путин высказался о военном освоении Украины
Президент России Владимир Путин заявил, что военное освоение территории Украины уже идет, это создает угрозу для РФ. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T19:42
2021-10-21T19:42
2021-10-21T20:13
украина
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
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СОЧИ, 21 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что военное освоение территории Украины уже идет, это создает угрозу для РФ."Военное освоение территории (Украины - ред.) уже идёт, и это реально создаёт угрозу для Российской Федерации. Мы отдаём себе в этом отчет", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"."Посмотрим, что будет происходить на внутриполитической сцене Украины в ближайшее время", - заключил президент.
украина
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РИА Новости
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украина, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
19:42 21.10.2021 (обновлено: 20:13 21.10.2021)
Путин высказался о военном освоении Украины
Путин: военное освоение Украины - угроза для России
СОЧИ, 21 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что военное освоение территории Украины уже идет, это создает угрозу для РФ.
"Военное освоение территории (Украины - ред.) уже идёт, и это реально создаёт угрозу для Российской Федерации. Мы отдаём себе в этом отчет", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Посмотрим, что будет происходить на внутриполитической сцене Украины в ближайшее время", - заключил президент.