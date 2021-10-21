https://ria.ru/20211021/putin-1755678256.html

Путин высказался о военном освоении Украины

Путин высказался о военном освоении Украины - РИА Новости, 21.10.2021

Путин высказался о военном освоении Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что военное освоение территории Украины уже идет, это создает угрозу для РФ. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T19:42

2021-10-21T19:42

2021-10-21T20:13

украина

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

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СОЧИ, 21 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что военное освоение территории Украины уже идет, это создает угрозу для РФ."Военное освоение территории (Украины - ред.) уже идёт, и это реально создаёт угрозу для Российской Федерации. Мы отдаём себе в этом отчет", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"."Посмотрим, что будет происходить на внутриполитической сцене Украины в ближайшее время", - заключил президент.

украина

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2021

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украина, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"