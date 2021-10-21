https://ria.ru/20211021/putin-1755677757.html

Украиной руководит стоящая у власти группа людей, заявил Путин

Украиной руководит стоящая у власти группа людей, заявил Путин - РИА Новости, 21.10.2021

Украиной руководит стоящая у власти группа людей, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине у власти стоит группа людей, которая руководит страной, а не президент. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T19:40

2021-10-21T19:40

2021-10-21T20:25

украина

владимир путин

в мире

международный дискуссионный клуб "валдай"

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СОЧИ, 21 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине у власти стоит группа людей, которая руководит страной, а не президент."Небольшая группа людей, которая присвоила себе по сути лавры победителей в борьбе за независимость, люди крайних политических взглядов, они на самом деле и руководят Украиной", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

https://ria.ru/20211021/putin-1755677173.html

украина

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2021

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украина, владимир путин, в мире, международный дискуссионный клуб "валдай"