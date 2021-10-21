https://ria.ru/20211021/putin-1755674081.html
Путин поделился мнением о тезисе "советский человек"
Путин поделился мнением о тезисе "советский человек" - РИА Новости, 21.10.2021
Путин поделился мнением о тезисе "советский человек"
Нет ничего плохого в тезисе "советский человек", о США, например, говорят как о плавильном котле, в этом тоже нет ничего плохого, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T19:27
2021-10-21T19:27
2021-10-21T22:08
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
россия
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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Нет ничего плохого в тезисе "советский человек", о США, например, говорят как о плавильном котле, в этом тоже нет ничего плохого, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в четверг принимает участие в пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"."Многие люди моего поколения, конечно, помнят об этом тезисе, об этой формулировке, новая общность - советские люди, советский человек. Конечно, мы все это помним. В самом этом тезисе ничего плохого нет", - заявил Путин на заседании.Высказывание "советский человек" приобрело идеологическую окраску, в СССР было много проблем, но мазать все черной краской грубо и неприлично, считает Путин."Ничего нового особенного в Советском союзе не создали, кроме одного очень важного обстоятельства - новая общность - советский человек, советские люди - приобрело идеологическую окраску. И ничего хорошего здесь нет, потому что это сужает горизонты возможного <...> В Советском союзе было много проблем, которые на самом деле лежали в основе тех событий, которые привели к крушению СССР, но все это мазать чёрной краской неправильно, грубо и неприлично", - отметил Путин."Весь мир говорит, в Штатах говорят о Соединенных Штатах как о плавильном котле, в котором идет плавление людей разных наций, народов, вероисповеданий. Что здесь плохого? Они все гордятся - ирландцы, выходцы из Европы, Восточной Европы, откуда угодно, латиноамериканцы, африканцы - многие из них гордятся тем, что они граждане США. Ну замечательно. Вот это такой плавильный котел", - добавил президент.
россия
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755700340_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b73c4c3a9620757620a84e1b097d7589.jpg
Путин: "Советский человек" приобрело идеологическую окраску"
Путин: "Советский человек" приобрело идеологическую окраску"
2021-10-21T19:27
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PT0M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", россия, видео
19:27 21.10.2021 (обновлено: 22:08 21.10.2021)
Путин поделился мнением о тезисе "советский человек"
Путин: нет ничего плохого в тезисе "советский человек"
СОЧИ, 21 окт - РИА Новости.
Нет ничего плохого в тезисе "советский человек", о США
, например, говорят как о плавильном котле, в этом тоже нет ничего плохого, заявил президент РФ Владимир Путин
.
Глава государства в четверг принимает участие в пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Многие люди моего поколения, конечно, помнят об этом тезисе, об этой формулировке, новая общность - советские люди, советский человек. Конечно, мы все это помним. В самом этом тезисе ничего плохого нет", - заявил Путин на заседании.
Высказывание "советский человек" приобрело идеологическую окраску, в СССР было много проблем, но мазать все черной краской грубо и неприлично, считает Путин.
"Ничего нового особенного в Советском союзе не создали, кроме одного очень важного обстоятельства - новая общность - советский человек, советские люди - приобрело идеологическую окраску. И ничего хорошего здесь нет, потому что это сужает горизонты возможного <...> В Советском союзе было много проблем, которые на самом деле лежали в основе тех событий, которые привели к крушению СССР, но все это мазать чёрной краской неправильно, грубо и неприлично", - отметил Путин.
"Весь мир говорит, в Штатах говорят о Соединенных Штатах как о плавильном котле, в котором идет плавление людей разных наций, народов, вероисповеданий. Что здесь плохого? Они все гордятся - ирландцы, выходцы из Европы, Восточной Европы
, откуда угодно, латиноамериканцы, африканцы - многие из них гордятся тем, что они граждане США. Ну замечательно. Вот это такой плавильный котел", - добавил президент.