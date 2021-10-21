https://ria.ru/20211021/putin-1755674081.html

Путин поделился мнением о тезисе "советский человек"

Путин поделился мнением о тезисе "советский человек" - РИА Новости, 21.10.2021

Путин поделился мнением о тезисе "советский человек"

Нет ничего плохого в тезисе "советский человек", о США, например, говорят как о плавильном котле, в этом тоже нет ничего плохого, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T19:27

2021-10-21T19:27

2021-10-21T22:08

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

россия

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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Нет ничего плохого в тезисе "советский человек", о США, например, говорят как о плавильном котле, в этом тоже нет ничего плохого, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в четверг принимает участие в пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"."Многие люди моего поколения, конечно, помнят об этом тезисе, об этой формулировке, новая общность - советские люди, советский человек. Конечно, мы все это помним. В самом этом тезисе ничего плохого нет", - заявил Путин на заседании.Высказывание "советский человек" приобрело идеологическую окраску, в СССР было много проблем, но мазать все черной краской грубо и неприлично, считает Путин."Ничего нового особенного в Советском союзе не создали, кроме одного очень важного обстоятельства - новая общность - советский человек, советские люди - приобрело идеологическую окраску. И ничего хорошего здесь нет, потому что это сужает горизонты возможного <...> В Советском союзе было много проблем, которые на самом деле лежали в основе тех событий, которые привели к крушению СССР, но все это мазать чёрной краской неправильно, грубо и неприлично", - отметил Путин."Весь мир говорит, в Штатах говорят о Соединенных Штатах как о плавильном котле, в котором идет плавление людей разных наций, народов, вероисповеданий. Что здесь плохого? Они все гордятся - ирландцы, выходцы из Европы, Восточной Европы, откуда угодно, латиноамериканцы, африканцы - многие из них гордятся тем, что они граждане США. Ну замечательно. Вот это такой плавильный котел", - добавил президент.

россия

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Путин: "Советский человек" приобрело идеологическую окраску" Путин: "Советский человек" приобрело идеологическую окраску" 2021-10-21T19:27 true PT0M25S

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владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", россия, видео