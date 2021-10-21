https://ria.ru/20211021/putin-1755672530.html
Путин назвал ущемление RT за рубежом ошибкой
Путин назвал ущемление RT за рубежом ошибкой - РИА Новости, 21.10.2021
Путин назвал ущемление RT за рубежом ошибкой
Телеканал RT должен пошире информировать общественность об ущемлении их прав за рубежом, тогда интерес к ним будет возрастать, считает президент РФ Владимир... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T19:23
2021-10-21T19:23
2021-10-21T19:53
владимир путин
в мире
общество
международный дискуссионный клуб "валдай"
телеканал rt
россия
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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Телеканал RT должен пошире информировать общественность об ущемлении их прав за рубежом, тогда интерес к ним будет возрастать, считает президент РФ Владимир Путин."Что касается ответных мер - нужно быть аккуратными, и если кто-то где-то совершает ошибки подобного рода, а я считаю, что это ошибка в отношении вас, - закрытие, по сути, канала или создание условий, при которых невозможно почти работать. Я знаю по поводу закрытия счета и так далее. Там масса, очень много инструментов для того, чтобы не дать работать. Это я знаю. Но с одной стороны, они так ущемляют свободу слова, это плохо, но то, что они это делают, в известной степени вам нужно подумать - пошире подавать информацию, что вас запрещают. И интерес к вам будет возрастать", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".
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РИА Новости
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владимир путин, в мире, общество, международный дискуссионный клуб "валдай", телеканал rt, россия
19:23 21.10.2021 (обновлено: 19:53 21.10.2021)
Путин назвал ущемление RT за рубежом ошибкой
Путин призвал RT пошире информировать общественность об ущемлении их прав за рубежом
СОЧИ, 21 окт - РИА Новости.
Телеканал RT должен пошире информировать общественность об ущемлении их прав за рубежом, тогда интерес к ним будет возрастать, считает президент РФ Владимир Путин
.
"Что касается ответных мер - нужно быть аккуратными, и если кто-то где-то совершает ошибки подобного рода, а я считаю, что это ошибка в отношении вас, - закрытие, по сути, канала или создание условий, при которых невозможно почти работать. Я знаю по поводу закрытия счета и так далее. Там масса, очень много инструментов для того, чтобы не дать работать. Это я знаю. Но с одной стороны, они так ущемляют свободу слова, это плохо, но то, что они это делают, в известной степени вам нужно подумать - пошире подавать информацию, что вас запрещают. И интерес к вам будет возрастать", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".