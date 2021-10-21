https://ria.ru/20211021/putin-1755671577.html

Путин заявил, что в России нет угрозы свободе слова

Путин заявил, что в России нет угрозы свободе слова - РИА Новости, 21.10.2021

Путин заявил, что в России нет угрозы свободе слова

Угрозы сокращения свободы дискуссий об исторической памяти в России нет, есть угроза безответственности за то, что говорят, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T21:39

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владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

россия

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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Угрозы сокращения свободы дискуссий об исторической памяти в России нет, есть угроза безответственности за то, что говорят, заявил президент РФ Владимир Путин."Угрозы такой, мне кажется, у нас нет. У нас иногда возникает угроза безответственности за то, что люди говорят. Такое есть. Но это обратная сторона как раз той самой свободы (дискуссии - ред.)", - сказал Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

https://ria.ru/20211021/istoriya-1755666145.html

россия

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2021

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Путин об угрозе свободе слова в стране Путин на валдайском форуме ответил на вопрос об угрозе свободы слова в стране. 2021-10-21T21:39 true PT0M22S

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владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", россия