https://ria.ru/20211021/putin-1755671577.html
Путин заявил, что в России нет угрозы свободе слова
Путин заявил, что в России нет угрозы свободе слова - РИА Новости, 21.10.2021
Путин заявил, что в России нет угрозы свободе слова
Угрозы сокращения свободы дискуссий об исторической памяти в России нет, есть угроза безответственности за то, что говорят, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T21:39
2021-10-21T21:39
2021-10-21T21:41
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
россия
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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Угрозы сокращения свободы дискуссий об исторической памяти в России нет, есть угроза безответственности за то, что говорят, заявил президент РФ Владимир Путин."Угрозы такой, мне кажется, у нас нет. У нас иногда возникает угроза безответственности за то, что люди говорят. Такое есть. Но это обратная сторона как раз той самой свободы (дискуссии - ред.)", - сказал Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
https://ria.ru/20211021/istoriya-1755666145.html
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Путин об угрозе свободе слова в стране
Путин на валдайском форуме ответил на вопрос об угрозе свободы слова в стране.
2021-10-21T21:39
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владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", россия
21:39 21.10.2021 (обновлено: 21:41 21.10.2021)
Путин заявил, что в России нет угрозы свободе слова
Путин: угрозы сокращения свободы дискуссии об исторической памяти в России нет