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Путин рассказал о патриотизме в своей семье
Путин рассказал о патриотизме в своей семье - РИА Новости, 21.10.2021
Путин рассказал о патриотизме в своей семье
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что его семья была простой, в ней не говорили лозунгами, но в быту всегда с уважением относились к своей стране, без... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T19:10
2021-10-21T19:10
2021-10-21T22:19
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что его семья была простой, в ней не говорили лозунгами, но в быту всегда с уважением относились к своей стране, без показного патриотизма."Я свою семью вспомнил, простые люди же у меня были мама и папа, но они не говорили лозунгами, но я очень хорошо помню, как даже дома, в семье, в быту, обсуждая те или иные проблемы, они всегда... с уважением относились к своей стране. Это не какой-то показной патриотизм, а это в нашей семье было внутри", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии клуба "Валдай".Он подчеркнул, что такие позитивные качества культивировались в подавляющем большинстве русского народа и советских республик.
РИА Новости
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"Они не говорили лозунгами" – Путин о патриотизме своей семьи
Путин рассказал о патриотизме своих родителей.
2021-10-21T19:10
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PT0M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", видео
19:10 21.10.2021 (обновлено: 22:19 21.10.2021)
Путин рассказал о патриотизме в своей семье
Путин: в моей семье всегда с уважением относились к своей стране