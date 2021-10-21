https://ria.ru/20211021/putin-1755669985.html

Путин рассказал о патриотизме в своей семье

Путин рассказал о патриотизме в своей семье - РИА Новости, 21.10.2021

Путин рассказал о патриотизме в своей семье

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что его семья была простой, в ней не говорили лозунгами, но в быту всегда с уважением относились к своей стране, без... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T19:10

2021-10-21T19:10

2021-10-21T22:19

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что его семья была простой, в ней не говорили лозунгами, но в быту всегда с уважением относились к своей стране, без показного патриотизма."Я свою семью вспомнил, простые люди же у меня были мама и папа, но они не говорили лозунгами, но я очень хорошо помню, как даже дома, в семье, в быту, обсуждая те или иные проблемы, они всегда... с уважением относились к своей стране. Это не какой-то показной патриотизм, а это в нашей семье было внутри", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии клуба "Валдай".Он подчеркнул, что такие позитивные качества культивировались в подавляющем большинстве русского народа и советских республик.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Они не говорили лозунгами" – Путин о патриотизме своей семьи Путин рассказал о патриотизме своих родителей. 2021-10-21T19:10 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", видео