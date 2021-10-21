https://ria.ru/20211021/putin-1755668787.html
Путин рассказал о позитиве советского периода
Путин рассказал о позитиве советского периода - РИА Новости, 21.10.2021
Путин рассказал о позитиве советского периода
Президент РФ Владимир Путин заявил, что и как и подавляющее большинство людей из СССР, сталкивался и с проблемами этого периода, и с позитивом, а также отметил... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T19:05
2021-10-21T19:05
2021-10-21T21:50
ссср
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
общество
россия
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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что и как и подавляющее большинство людей из СССР, сталкивался и с проблемами этого периода, и с позитивом, а также отметил преференции в виде социальных лифтов, несмотря на уравнительный принцип."Что касается меня, то я, так же как и подавляющее большинство людей моего поколения, как я сказал, конечно, мы сталкивались и с проблемами этого периода, но и с тем позитивом, который тоже забывать невозможно. Ваш покорный слуга закончил университет, будучи родом из семьи рабочих. Он получил хорошее образование в Ленинградском государственном университете. Ну разве этого мало? И тогда это смотрелось и действовало как действительно реальный социальный лифт — образование", - сказал Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"."И многие, очень многие в тот период времени, когда в целом уравнительный принцип функционировал в самом широком смысле этого слова, сталкивались с ним в негативном ключе. Имеется в виду вот эта уравниловка, и отношение соответствующее к работе. Тем не менее пользовались преференциями вот этих самых социальных лифтов, о котором я сказал", - добавил он.
https://ria.ru/20211021/putin-1755674081.html
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Путин рассказал о позитиве в СССР
Путин на валдайском форуме рассказал об образовании в СССР.
2021-10-21T19:05
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РИА Новости
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ссср, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", общество, россия
19:05 21.10.2021 (обновлено: 21:50 21.10.2021)
Путин рассказал о позитиве советского периода
Путин заявил, что сталкивался и с проблемами советского периода, и с позитивом