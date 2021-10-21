https://ria.ru/20211021/putin-1755668787.html

Путин рассказал о позитиве советского периода

Путин рассказал о позитиве советского периода - РИА Новости, 21.10.2021

Путин рассказал о позитиве советского периода

Президент РФ Владимир Путин заявил, что и как и подавляющее большинство людей из СССР, сталкивался и с проблемами этого периода, и с позитивом, а также отметил... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T19:05

2021-10-21T19:05

2021-10-21T21:50

ссср

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

общество

россия

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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что и как и подавляющее большинство людей из СССР, сталкивался и с проблемами этого периода, и с позитивом, а также отметил преференции в виде социальных лифтов, несмотря на уравнительный принцип."Что касается меня, то я, так же как и подавляющее большинство людей моего поколения, как я сказал, конечно, мы сталкивались и с проблемами этого периода, но и с тем позитивом, который тоже забывать невозможно. Ваш покорный слуга закончил университет, будучи родом из семьи рабочих. Он получил хорошее образование в Ленинградском государственном университете. Ну разве этого мало? И тогда это смотрелось и действовало как действительно реальный социальный лифт — образование", - сказал Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"."И многие, очень многие в тот период времени, когда в целом уравнительный принцип функционировал в самом широком смысле этого слова, сталкивались с ним в негативном ключе. Имеется в виду вот эта уравниловка, и отношение соответствующее к работе. Тем не менее пользовались преференциями вот этих самых социальных лифтов, о котором я сказал", - добавил он.

https://ria.ru/20211021/putin-1755674081.html

ссср

россия

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Путин рассказал о позитиве в СССР Путин на валдайском форуме рассказал об образовании в СССР. 2021-10-21T19:05 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ссср, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", общество, россия