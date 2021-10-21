https://ria.ru/20211021/putin-1755665023.html
Путин назвал приравнивание коммунистов к нацистам недопустимым
Путин назвал приравнивание коммунистов к нацистам недопустимым - РИА Новости, 21.10.2021
Путин назвал приравнивание коммунистов к нацистам недопустимым
Нынешнее правительство имеет много претензий к правителям, руководящим страной с 1917 по 1990 годы, но ставить на одну доску коммунистов и нацистов в преддверии РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T18:52
2021-10-21T18:52
2021-10-21T21:32
владимир путин
политика
вторая мировая война (1939-1945)
международный дискуссионный клуб "валдай"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755695736_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d72a258be9d94efa9184ccfee6f5dfab.jpg
СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Нынешнее правительство имеет много претензий к правителям, руководящим страной с 1917 по 1990 годы, но ставить на одну доску коммунистов и нацистов в преддверии Второй мировой войны – абсолютно недопустимо, заявил президент России Владимир Путин."У нас много претензий к правителям страны с 1917-го по 1990 годы. Это очевидные вещи. Но ставить тем не менее на одну доску нацистов и коммунистов в преддверии Второй мировой войны и разделять ответственность 50 на 50 - абсолютно недопустимо, это ложь", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
https://ria.ru/20211020/voyna-1755413072.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755695736_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_57e4ea2a550cca3a3ebf6e54d959329a.jpg
Путин: "Ставить на одну доску коммунистов и нацистов – абсолютно недопустимо, это ложь"
Путин: "Ставить на одну доску коммунистов и нацистов – абсолютно недопустимо, это ложь"
2021-10-21T18:52
true
PT0M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика, вторая мировая война (1939-1945), международный дискуссионный клуб "валдай"
18:52 21.10.2021 (обновлено: 21:32 21.10.2021)
Путин назвал приравнивание коммунистов к нацистам недопустимым
Путин: ставить на одну доску коммунистов и нацистов абсолютно недопустимо, это ложь