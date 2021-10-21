https://ria.ru/20211021/putin-1755665023.html

Путин назвал приравнивание коммунистов к нацистам недопустимым

Путин назвал приравнивание коммунистов к нацистам недопустимым - РИА Новости, 21.10.2021

Путин назвал приравнивание коммунистов к нацистам недопустимым

Нынешнее правительство имеет много претензий к правителям, руководящим страной с 1917 по 1990 годы, но ставить на одну доску коммунистов и нацистов в преддверии РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T18:52

2021-10-21T18:52

2021-10-21T21:32

владимир путин

политика

вторая мировая война (1939-1945)

международный дискуссионный клуб "валдай"

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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Нынешнее правительство имеет много претензий к правителям, руководящим страной с 1917 по 1990 годы, но ставить на одну доску коммунистов и нацистов в преддверии Второй мировой войны – абсолютно недопустимо, заявил президент России Владимир Путин."У нас много претензий к правителям страны с 1917-го по 1990 годы. Это очевидные вещи. Но ставить тем не менее на одну доску нацистов и коммунистов в преддверии Второй мировой войны и разделять ответственность 50 на 50 - абсолютно недопустимо, это ложь", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

https://ria.ru/20211020/voyna-1755413072.html

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Путин: "Ставить на одну доску коммунистов и нацистов – абсолютно недопустимо, это ложь" Путин: "Ставить на одну доску коммунистов и нацистов – абсолютно недопустимо, это ложь" 2021-10-21T18:52 true PT0M29S

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владимир путин, политика, вторая мировая война (1939-1945), международный дискуссионный клуб "валдай"