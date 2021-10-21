https://ria.ru/20211021/putin-1755663767.html

Путин назвал дискуссию о правах мужчин и женщин на Западе фантасмагорией

Путин назвал дискуссию о правах мужчин и женщин на Западе фантасмагорией - РИА Новости, 21.10.2021

Путин назвал дискуссию о правах мужчин и женщин на Западе фантасмагорией

Дискуссия о правах мужчин и женщин на Западе превратилась в абсолютную фантасмагорию, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T18:49

2021-10-21T18:49

2021-10-21T20:27

политика

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755686650_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0e2b4fa98a4b1832fd2e0192fc14e907.jpg

СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Дискуссия о правах мужчин и женщин на Западе превратилась в абсолютную фантасмагорию, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай"."В совершенную фантасмагорию превратилась в ряде западных стран дискуссия о правах мужчин и женщин. Смотрите, дойдете там до того, как большевики предлагали не только кур обобществлять, но и женщин обобществлять. Еще один шаг - и вы там будете". - сказал Путин."Ревнители новых подходов заходят так далеко, что хотят отменить сами эти понятия. Тех же, кто рискует сказать, что мужчины и женщины все-таки есть, и это биологически факт, подвергают чуть ли не остракизму", - добавил президент.

https://ria.ru/20211021/putin-1755655181.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Совершенная фантасмагория" – Путин о дискуссиях про права мужчин и женщин в европейских странах Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Валдайский форуме, который проходит в Сочи с 18 по 21 октября, высказался о гендерной вопросе на Западе. По мнению российского лидера, давать ребёнку возможность самостоятельно выбирать гендер это преступление против всего человечества. «В совершенную фантасмагорию превратилась в ряде европейских стран дискуссия о правах мужчин и женщин», – сказал Путин. 2021-10-21T18:49 true PT1M14S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", россия