https://ria.ru/20211021/putin-1755663767.html
Путин назвал дискуссию о правах мужчин и женщин на Западе фантасмагорией
Путин назвал дискуссию о правах мужчин и женщин на Западе фантасмагорией - РИА Новости, 21.10.2021
Путин назвал дискуссию о правах мужчин и женщин на Западе фантасмагорией
Дискуссия о правах мужчин и женщин на Западе превратилась в абсолютную фантасмагорию, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T18:49
2021-10-21T18:49
2021-10-21T20:27
политика
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
россия
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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Дискуссия о правах мужчин и женщин на Западе превратилась в абсолютную фантасмагорию, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай"."В совершенную фантасмагорию превратилась в ряде западных стран дискуссия о правах мужчин и женщин. Смотрите, дойдете там до того, как большевики предлагали не только кур обобществлять, но и женщин обобществлять. Еще один шаг - и вы там будете". - сказал Путин."Ревнители новых подходов заходят так далеко, что хотят отменить сами эти понятия. Тех же, кто рискует сказать, что мужчины и женщины все-таки есть, и это биологически факт, подвергают чуть ли не остракизму", - добавил президент.
https://ria.ru/20211021/putin-1755655181.html
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РИА Новости
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"Совершенная фантасмагория" – Путин о дискуссиях про права мужчин и женщин в европейских странах
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Валдайский форуме, который проходит в Сочи с 18 по 21 октября, высказался о гендерной вопросе на Западе. По мнению российского лидера, давать ребёнку возможность самостоятельно выбирать гендер это преступление против всего человечества. «В совершенную фантасмагорию превратилась в ряде европейских стран дискуссия о правах мужчин и женщин», – сказал Путин.
2021-10-21T18:49
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политика, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", россия
18:49 21.10.2021 (обновлено: 20:27 21.10.2021)
Путин назвал дискуссию о правах мужчин и женщин на Западе фантасмагорией
Путин: дискуссия о правах мужчин и женщин на Западе превратилась в фантасмагорию