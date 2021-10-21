https://ria.ru/20211021/putin-1755659519.html
Путин рассказал, что россияне ценят в своей стране
Путин рассказал, что россияне ценят в своей стране - РИА Новости, 21.10.2021
Путин рассказал, что россияне ценят в своей стране
Люди ценят в России стабильность и возможность нормально развиваться, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T18:38
2021-10-21T18:38
2021-10-21T18:55
владимир путин
россия
общество
международный дискуссионный клуб "валдай"
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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Люди ценят в России стабильность и возможность нормально развиваться, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"."Люди действительно ценят у нас стабильность и возможность нормально развиваться, быть уверенными в том, что их планы и надежды не рухнут из-за безответственных устремлений очередных революционеров", - отметил Путин.
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владимир путин, россия, общество, международный дискуссионный клуб "валдай"
18:38 21.10.2021 (обновлено: 18:55 21.10.2021)
Путин рассказал, что россияне ценят в своей стране
Путин заявил, что россияне ценят стабильность и возможность нормально развиваться