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Мировые проблемы становятся взрывоопасными, отметил Путин
Мировые проблемы становятся взрывоопасными, отметил Путин - РИА Новости, 21.10.2021
Мировые проблемы становятся взрывоопасными, отметил Путин
Мировые проблемы копятся и становятся все более взрывоопасными, Россия готова работать совместно над их решением, заявил президент РФ Владимир Путин РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T18:35
2021-10-21T18:35
2021-10-21T18:39
владимир путин
в мире
весь мир
международный дискуссионный клуб "валдай"
россия
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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Мировые проблемы копятся и становятся все более взрывоопасными, Россия готова работать совместно над их решением, заявил президент РФ Владимир Путин"Время идёт, проблемы копятся, становятся более взрывоопасными. Нужно действительно работать вместе. Поэтому ещё раз повторяю - использую это площадку, чтобы заявить о нашей готовности работать совместно над решением наиболее острых общих проблем" ,- сказал Путин, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".
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РИА Новости
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владимир путин, в мире, весь мир, международный дискуссионный клуб "валдай", россия
18:35 21.10.2021 (обновлено: 18:39 21.10.2021)
Мировые проблемы становятся взрывоопасными, отметил Путин
Путин отметил взрывоопасность мировых проблем, предложил работать вместе над их решением