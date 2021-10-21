https://ria.ru/20211021/putin-1755658548.html

Мировые проблемы становятся взрывоопасными, отметил Путин

Мировые проблемы становятся взрывоопасными, отметил Путин - РИА Новости, 21.10.2021

Мировые проблемы становятся взрывоопасными, отметил Путин

Мировые проблемы копятся и становятся все более взрывоопасными, Россия готова работать совместно над их решением, заявил президент РФ Владимир Путин РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T18:35

2021-10-21T18:35

2021-10-21T18:39

владимир путин

в мире

весь мир

международный дискуссионный клуб "валдай"

россия

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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Мировые проблемы копятся и становятся все более взрывоопасными, Россия готова работать совместно над их решением, заявил президент РФ Владимир Путин"Время идёт, проблемы копятся, становятся более взрывоопасными. Нужно действительно работать вместе. Поэтому ещё раз повторяю - использую это площадку, чтобы заявить о нашей готовности работать совместно над решением наиболее острых общих проблем" ,- сказал Путин, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".

весь мир

россия

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2021

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владимир путин, в мире, весь мир, международный дискуссионный клуб "валдай", россия