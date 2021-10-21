https://ria.ru/20211021/putin-1755657178.html
Путин: решать мировые проблемы без тесного сотрудничества невозможно
Путин: решать мировые проблемы без тесного сотрудничества невозможно - РИА Новости, 21.10.2021
Путин: решать мировые проблемы без тесного сотрудничества невозможно
Мировые проблемы невозможно решить без тесного международного сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T18:29
2021-10-21T18:29
2021-10-21T18:42
владимир путин
политика
в мире
международный дискуссионный клуб "валдай"
россия
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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Мировые проблемы невозможно решить без тесного международного сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин."Мы хорошо понимаем, что без тесного международного сотрудничества решить множество острых общих проблем невозможно. Надо быть реалистами, и большинство красивых лозунгов насчёт глобального решения глобальных проблем, которые мы слышали с конца 20-го века, никогда не будут реализованы", - сказал Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".
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владимир путин, политика, в мире, международный дискуссионный клуб "валдай", россия
18:29 21.10.2021 (обновлено: 18:42 21.10.2021)
Путин: решать мировые проблемы без тесного сотрудничества невозможно
Путин заявил о невозможности решать мировые проблемы без тесного сотрудничества