https://ria.ru/20211021/putin-1755656453.html

Путин назвал умеренный консерватизм самым разумным принципом

Путин назвал умеренный консерватизм самым разумным принципом - РИА Новости, 21.10.2021

Путин назвал умеренный консерватизм самым разумным принципом

В предстоящий период мирового переустройства, исход которого еще неизвестен, умеренный консерватизм — это самая разумная линия поведения, считает Владимир... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T18:26

2021-10-21T18:26

2021-10-21T21:27

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

общество

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СОЧИ, 21 окт — РИА Новости. В предстоящий период мирового переустройства, исход которого еще неизвестен, умеренный консерватизм — это самая разумная линия поведения, считает Владимир Путин.Именно этого принципа мировоззрения будет придерживаться Россия, добавил президент."Когда-то уже говорил, что, формируя свои подходы, мы будем руководствоваться идеологией здорового консерватизма. Это было несколько лет назад, тогда страсти на международной арене не достигали нынешнего накала. <...> Сейчас, когда мир переживает структурный слом, значение разумного консерватизма как основы политического курса многократно возросло", — подчеркнул Путин.При этом, по его словам, российский консерватизм — это консерватизмом оптимистов."У многих в памяти свежи события тридцатилетней давности и то, как мучительно приходилось выкарабкиваться из ямы, в которой наша страна, наше общество оказалось после распада СССР. <...> Мы верим, что стабильное и успешное развитие возможно", — пояснил он.Как заявил Путин, думая об этом принципе, он всегда вспоминает русского философа Николая Бердяева.Президент уверен, что в нынешнем турбулентном мире именно ООН — это непреходящая ценность и носитель "того самого здорового консерватизма международных отношений, который так необходим для нормализации ситуации".Путина после этого спросили, не пугает ли его "нездоровый консерватизм", а также где проходит грань нездоровья и когда традиция из основы превращается в обузу. Как отметил Путин, в "обузу можно превратить все что угодно, если действовать неаккуратно".

https://ria.ru/20211021/progress-1755654442.html

https://ria.ru/20211021/kapitalizm-1755659331.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин: "Наш консерватизм – это консерватизм оптимистов" "У многих в памяти свежи события тридцатилетней давности и то, как мучительно приходилось выкарабкиваться из ямы, в которой наша страна, наше общество оказалось после распада СССР. Наш консерватизм - это консерватизм оптимистов. Вот это самое главное. Мы верим, что стабильное и успешное развитие возможно", - отметил Путин. 2021-10-21T18:26 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", общество