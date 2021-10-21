https://ria.ru/20211021/putin-1755656453.html
Путин назвал умеренный консерватизм самым разумным принципом
Путин назвал умеренный консерватизм самым разумным принципом - РИА Новости, 21.10.2021
Путин назвал умеренный консерватизм самым разумным принципом
В предстоящий период мирового переустройства, исход которого еще неизвестен, умеренный консерватизм — это самая разумная линия поведения, считает Владимир... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T18:26
2021-10-21T18:26
2021-10-21T21:27
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
общество
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СОЧИ, 21 окт — РИА Новости. В предстоящий период мирового переустройства, исход которого еще неизвестен, умеренный консерватизм — это самая разумная линия поведения, считает Владимир Путин.Именно этого принципа мировоззрения будет придерживаться Россия, добавил президент."Когда-то уже говорил, что, формируя свои подходы, мы будем руководствоваться идеологией здорового консерватизма. Это было несколько лет назад, тогда страсти на международной арене не достигали нынешнего накала. <...> Сейчас, когда мир переживает структурный слом, значение разумного консерватизма как основы политического курса многократно возросло", — подчеркнул Путин.При этом, по его словам, российский консерватизм — это консерватизмом оптимистов."У многих в памяти свежи события тридцатилетней давности и то, как мучительно приходилось выкарабкиваться из ямы, в которой наша страна, наше общество оказалось после распада СССР. <...> Мы верим, что стабильное и успешное развитие возможно", — пояснил он.Как заявил Путин, думая об этом принципе, он всегда вспоминает русского философа Николая Бердяева.Президент уверен, что в нынешнем турбулентном мире именно ООН — это непреходящая ценность и носитель "того самого здорового консерватизма международных отношений, который так необходим для нормализации ситуации".Путина после этого спросили, не пугает ли его "нездоровый консерватизм", а также где проходит грань нездоровья и когда традиция из основы превращается в обузу. Как отметил Путин, в "обузу можно превратить все что угодно, если действовать неаккуратно".
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Путин: "Наш консерватизм – это консерватизм оптимистов"
"У многих в памяти свежи события тридцатилетней давности и то, как мучительно приходилось выкарабкиваться из ямы, в которой наша страна, наше общество оказалось после распада СССР. Наш консерватизм - это консерватизм оптимистов. Вот это самое главное. Мы верим, что стабильное и успешное развитие возможно", - отметил Путин.
2021-10-21T18:26
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владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", общество
18:26 21.10.2021 (обновлено: 21:27 21.10.2021)
Путин назвал умеренный консерватизм самым разумным принципом
Путин: умеренный консерватизм — самый разумный принцип мировоззрения
СОЧИ, 21 окт — РИА Новости.
В предстоящий период мирового переустройства, исход которого еще неизвестен, умеренный консерватизм — это самая разумная линия поведения, считает Владимир Путин
.
"Она неизбежно будет меняться, разумеется, но пока врачебный принцип "не навреди" представляется наиболее рациональным", — сказал он на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".
Именно этого принципа мировоззрения будет придерживаться Россия
, добавил президент.
"Когда-то уже говорил, что, формируя свои подходы, мы будем руководствоваться идеологией здорового консерватизма. Это было несколько лет назад, тогда страсти на международной арене не достигали нынешнего накала. <...> Сейчас, когда мир переживает структурный слом, значение разумного консерватизма как основы политического курса многократно возросло", — подчеркнул Путин.
При этом, по его словам, российский консерватизм — это консерватизмом оптимистов.
"У многих в памяти свежи события тридцатилетней давности и то, как мучительно приходилось выкарабкиваться из ямы, в которой наша страна, наше общество оказалось после распада СССР. <...> Мы верим, что стабильное и успешное развитие возможно", — пояснил он.
Как заявил Путин, думая об этом принципе, он всегда вспоминает русского философа Николая Бердяева.
"Он говорил: консерватизм — это не то, что мешает идти вверх и вперед, а то, что мешает идти назад и вниз, к хаосу", — указал глава государства.
Президент уверен, что в нынешнем турбулентном мире именно ООН — это непреходящая ценность и носитель "того самого здорового консерватизма международных отношений, который так необходим для нормализации ситуации".
Путина после этого спросили, не пугает ли его "нездоровый консерватизм", а также где проходит грань нездоровья и когда традиция из основы превращается в обузу. Как отметил Путин, в "обузу можно превратить все что угодно, если действовать неаккуратно".