https://ria.ru/20211021/putin-1755655181.html

Путин назвал борьбу за равноправие на Западе догматизмом на грани абсурда

Путин назвал борьбу за равноправие на Западе догматизмом на грани абсурда - РИА Новости, 21.10.2021

Путин назвал борьбу за равноправие на Западе догматизмом на грани абсурда

Президент РФ Владимир Путин заявил, что борьба за равноправие превращается в "догматизм на грани абсурда". РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T18:21

2021-10-21T18:21

2021-10-21T18:52

владимир путин

в мире

международный дискуссионный клуб "валдай"

россия

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что борьба за равноправие превращается в "догматизм на грани абсурда"."Борьба за равноправие превращается в догматизм на грани абсурда, когда великих авторов прошлого, того же Шекспира перестают преподавать в школах и университетах, потому что они, эти идеи, являются как-там, считают отсталыми. Классики объявляются отсталыми, не понимающими важности гендерного или расового вопроса", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".Путин отметил, что в голливуде выпускают памятки - как и о чем снимать кино, сколько персонажей, какого цвета кожи или пола там должны быть."Получается похлеще, чем отдел агитации и пропаганды центрального комитета коммунистической партии Советского Союза", - заявил Путин.

https://ria.ru/20211021/putin-1755663767.html

россия

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владимир путин, в мире, международный дискуссионный клуб "валдай", россия