https://ria.ru/20211021/putin-1755655181.html
Путин назвал борьбу за равноправие на Западе догматизмом на грани абсурда
Путин назвал борьбу за равноправие на Западе догматизмом на грани абсурда - РИА Новости, 21.10.2021
Путин назвал борьбу за равноправие на Западе догматизмом на грани абсурда
Президент РФ Владимир Путин заявил, что борьба за равноправие превращается в "догматизм на грани абсурда". РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T18:21
2021-10-21T18:21
2021-10-21T18:52
владимир путин
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что борьба за равноправие превращается в "догматизм на грани абсурда"."Борьба за равноправие превращается в догматизм на грани абсурда, когда великих авторов прошлого, того же Шекспира перестают преподавать в школах и университетах, потому что они, эти идеи, являются как-там, считают отсталыми. Классики объявляются отсталыми, не понимающими важности гендерного или расового вопроса", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".Путин отметил, что в голливуде выпускают памятки - как и о чем снимать кино, сколько персонажей, какого цвета кожи или пола там должны быть."Получается похлеще, чем отдел агитации и пропаганды центрального комитета коммунистической партии Советского Союза", - заявил Путин.
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РИА Новости
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владимир путин, в мире, международный дискуссионный клуб "валдай", россия
18:21 21.10.2021 (обновлено: 18:52 21.10.2021)
Путин назвал борьбу за равноправие на Западе догматизмом на грани абсурда
Путин заявил, что борьбы за равноправие превращается в догматизм на грани абсурда
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
заявил, что борьба за равноправие превращается в "догматизм на грани абсурда".
"Борьба за равноправие превращается в догматизм на грани абсурда, когда великих авторов прошлого, того же Шекспира перестают преподавать в школах и университетах, потому что они, эти идеи, являются как-там, считают отсталыми. Классики объявляются отсталыми, не понимающими важности гендерного или расового вопроса", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".
Путин отметил, что в голливуде выпускают памятки - как и о чем снимать кино, сколько персонажей, какого цвета кожи или пола там должны быть.
"Получается похлеще, чем отдел агитации и пропаганды центрального комитета коммунистической партии Советского Союза", - заявил Путин.