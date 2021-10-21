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Путин назвал идеи Мартина Лютера Кинга истинной ценностью
Путин назвал идеи Мартина Лютера Кинга истинной ценностью - РИА Новости, 21.10.2021
Путин назвал идеи Мартина Лютера Кинга истинной ценностью
Президент России Владимир Путин назвал истинной ценностью знаменитые слова Мартина Лютера Кинга о том, что важен не цвет кожи человека, а его дела. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T18:20
2021-10-21T18:20
2021-10-21T19:15
владимир путин
мартин лютер кинг
международный дискуссионный клуб "валдай"
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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал истинной ценностью знаменитые слова Мартина Лютера Кинга о том, что важен не цвет кожи человека, а его дела."Он (Мартин Лютер Кинг) сказал, как вы помните: "Я мечтаю о том, что придет день, когда мои четыре ребенка будут жить в стране, где о них будут судить не по цвету их кожи, а в соответствии с их личностными качествами". Вот истинная ценность. Но сейчас, мы видим, все по-другому происходит", - сказал Путин.Путин отметил, что противодействие проявлениям расизма - дело благородное, но в новой культуре это превращается в расизм наоборот."Противодействие проявлениям расизма - дело необходимое, благородное, однако в новой культуре отмены оно превращается в обратную дискриминацию, то есть в расизм наоборот. Навязчивое подчёркивание расовой темы ещё больше разобщает людей, а ведь мечтой истинных борцов за гражданские права было как раз стирание различий, отказ отделения людей на по цвету кожи", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, мартин лютер кинг, международный дискуссионный клуб "валдай"
18:20 21.10.2021 (обновлено: 19:15 21.10.2021)
Путин назвал идеи Мартина Лютера Кинга истинной ценностью
Путин процитировал Мартина Лютера Кинга и назвал его идеи истинной ценностью
СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал истинной ценностью знаменитые слова Мартина Лютера Кинга о том, что важен не цвет кожи человека, а его дела.
"Он (Мартин Лютер Кинг) сказал, как вы помните: "Я мечтаю о том, что придет день, когда мои четыре ребенка будут жить в стране, где о них будут судить не по цвету их кожи, а в соответствии с их личностными качествами". Вот истинная ценность. Но сейчас, мы видим, все по-другому происходит", - сказал Путин.
Путин отметил, что противодействие проявлениям расизма - дело благородное, но в новой культуре это превращается в расизм наоборот.
"Противодействие проявлениям расизма - дело необходимое, благородное, однако в новой культуре отмены оно превращается в обратную дискриминацию, то есть в расизм наоборот. Навязчивое подчёркивание расовой темы ещё больше разобщает людей, а ведь мечтой истинных борцов за гражданские права было как раз стирание различий, отказ отделения людей на по цвету кожи", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".