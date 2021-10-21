https://ria.ru/20211021/putin-1755655080.html

Путин назвал идеи Мартина Лютера Кинга истинной ценностью

Путин назвал идеи Мартина Лютера Кинга истинной ценностью - РИА Новости, 21.10.2021

Путин назвал идеи Мартина Лютера Кинга истинной ценностью

Президент России Владимир Путин назвал истинной ценностью знаменитые слова Мартина Лютера Кинга о том, что важен не цвет кожи человека, а его дела. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T18:20

2021-10-21T18:20

2021-10-21T19:15

владимир путин

мартин лютер кинг

международный дискуссионный клуб "валдай"

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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал истинной ценностью знаменитые слова Мартина Лютера Кинга о том, что важен не цвет кожи человека, а его дела."Он (Мартин Лютер Кинг) сказал, как вы помните: "Я мечтаю о том, что придет день, когда мои четыре ребенка будут жить в стране, где о них будут судить не по цвету их кожи, а в соответствии с их личностными качествами". Вот истинная ценность. Но сейчас, мы видим, все по-другому происходит", - сказал Путин.Путин отметил, что противодействие проявлениям расизма - дело благородное, но в новой культуре это превращается в расизм наоборот."Противодействие проявлениям расизма - дело необходимое, благородное, однако в новой культуре отмены оно превращается в обратную дискриминацию, то есть в расизм наоборот. Навязчивое подчёркивание расовой темы ещё больше разобщает людей, а ведь мечтой истинных борцов за гражданские права было как раз стирание различий, отказ отделения людей на по цвету кожи", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, мартин лютер кинг, международный дискуссионный клуб "валдай"