https://ria.ru/20211021/putin-1755653931.html

Путин прокомментировал призывы открыть границы

Путин прокомментировал призывы открыть границы - РИА Новости, 21.10.2021

Путин прокомментировал призывы открыть границы

Президент РФ Владимир Путин, говоря о призывах открыть границы, заявил, что как только выясняется, что кто-то где-то добивается больших результатов, то их сразу РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T18:16

2021-10-21T18:16

2021-10-21T18:31

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

политика

в мире

россия

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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о призывах открыть границы, заявил, что как только выясняется, что кто-то где-то добивается больших результатов, то их сразу же закрывают.По его словам, в последние десятилетия много жонглировали броскими концепциями, согласно которым роль государства провозглашалась устаревшей и уходящей, якобы в условиях глобализации национальные границы становятся анахронизмом, а суверенитета - препятствием для процветания."Так говорили те, кто пытались вскрыть чужие границы, полагаясь на свои конкурентные преимущества, вот что происходило на самом деле. А как только выяснилось, что кто-то где-то добивается больших результатов, так сразу возвращаются к закрытию границ вообще и, прежде всего, своих собственных", - сказал Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

https://ria.ru/20211021/sistema-1755651185.html

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владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", политика, в мире, россия