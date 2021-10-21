https://ria.ru/20211021/putin-1755653214.html

Только суверенные государства могут ответить на вызовы, заявил Путин

Только суверенные государства могут ответить на вызовы, заявил Путин - РИА Новости, 21.10.2021

Только суверенные государства могут ответить на вызовы, заявил Путин

Только суверенные государства способны ответить на запросы граждан и вызовы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T18:14

2021-10-21T18:14

2021-10-21T18:27

владимир путин

политика

в мире

международный дискуссионный клуб "валдай"

россия

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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Только суверенные государства способны ответить на запросы граждан и вызовы, заявил президент РФ Владимир Путин."Только суверенные государства способны эффективно отвечать на вызовы времени и запросы граждан", - сказал Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".По словам президента, любой действенный международный порядок должен учитывать интересы и возможности государства, идти от них, а не пытаться доказывать, что их быть не должно.

https://ria.ru/20211021/putin-1755644449.html

россия

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2021

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владимир путин, политика, в мире, международный дискуссионный клуб "валдай", россия