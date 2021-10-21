https://ria.ru/20211021/putin-1755653214.html
Только суверенные государства могут ответить на вызовы, заявил Путин
Только суверенные государства могут ответить на вызовы, заявил Путин - РИА Новости, 21.10.2021
Только суверенные государства могут ответить на вызовы, заявил Путин
Только суверенные государства способны ответить на запросы граждан и вызовы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T18:14
2021-10-21T18:14
2021-10-21T18:27
владимир путин
политика
в мире
международный дискуссионный клуб "валдай"
россия
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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Только суверенные государства способны ответить на запросы граждан и вызовы, заявил президент РФ Владимир Путин."Только суверенные государства способны эффективно отвечать на вызовы времени и запросы граждан", - сказал Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".По словам президента, любой действенный международный порядок должен учитывать интересы и возможности государства, идти от них, а не пытаться доказывать, что их быть не должно.
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владимир путин, политика, в мире, международный дискуссионный клуб "валдай", россия
18:14 21.10.2021 (обновлено: 18:27 21.10.2021)
Только суверенные государства могут ответить на вызовы, заявил Путин
Путин заявил, что только суверенные государства могут ответить на запросы граждан и вызовы