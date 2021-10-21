https://ria.ru/20211021/putin-1755651742.html

Путин высказался о противостоянии опасностям

Путин высказался о противостоянии опасностям - РИА Новости, 21.10.2021

Путин высказался о противостоянии опасностям

Человечество в эпоху перемен и кризиса должно противостоять опасностям, но нельзя упускать и возможности этого периода, заявил президент России Владимир Путин,... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T18:11

2021-10-21T18:11

2021-10-21T18:12

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Человечество в эпоху перемен и кризиса должно противостоять опасностям, но нельзя упускать и возможности этого периода, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".Глава государства вспомнил китайскую мудрость - "Не дай Бог жить в эпоху перемен", констатировав, что человечество уже живет в ней - "и перемены все глубже и фундаментальнее"."Так что вспомним и кое-что другое из китайской мудрости - слово "кризис" состоит из двух иероглифов: "опасность" и "возможность". Как говорят уже у нас в России - "борись с трудностями умом, а с опасностями - опытом", - сказал президент."Конечно, мы должны опасности и быть готовыми ей противостоять, и не одной, а многим разноплановым опасностям, которые возникают вокруг перемен. Но, не менее важно вспомнить о второй составляющей кризиса - о возможностях, которые нельзя упустить", - подчеркнул глава государства. Также Владимир Путин отметил, что масштабы перемен заставляют быть очень осторожными хотя бы из чувства самосохранения.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"