https://ria.ru/20211021/putin-1755651742.html
Путин высказался о противостоянии опасностям
Путин высказался о противостоянии опасностям - РИА Новости, 21.10.2021
Путин высказался о противостоянии опасностям
Человечество в эпоху перемен и кризиса должно противостоять опасностям, но нельзя упускать и возможности этого периода, заявил президент России Владимир Путин,... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T18:11
2021-10-21T18:11
2021-10-21T18:12
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Человечество в эпоху перемен и кризиса должно противостоять опасностям, но нельзя упускать и возможности этого периода, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".Глава государства вспомнил китайскую мудрость - "Не дай Бог жить в эпоху перемен", констатировав, что человечество уже живет в ней - "и перемены все глубже и фундаментальнее"."Так что вспомним и кое-что другое из китайской мудрости - слово "кризис" состоит из двух иероглифов: "опасность" и "возможность". Как говорят уже у нас в России - "борись с трудностями умом, а с опасностями - опытом", - сказал президент."Конечно, мы должны опасности и быть готовыми ей противостоять, и не одной, а многим разноплановым опасностям, которые возникают вокруг перемен. Но, не менее важно вспомнить о второй составляющей кризиса - о возможностях, которые нельзя упустить", - подчеркнул глава государства. Также Владимир Путин отметил, что масштабы перемен заставляют быть очень осторожными хотя бы из чувства самосохранения.
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РИА Новости
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РИА Новости
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владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
18:11 21.10.2021 (обновлено: 18:12 21.10.2021)
Путин высказался о противостоянии опасностям
Путин: нельзя упускать возможности кризиса
СОЧИ, 21 окт - РИА Новости.
Человечество в эпоху перемен и кризиса должно противостоять опасностям, но нельзя упускать и возможности этого периода, заявил президент России Владимир Путин
, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".
Глава государства вспомнил китайскую мудрость - "Не дай Бог жить в эпоху перемен", констатировав, что человечество уже живет в ней - "и перемены все глубже и фундаментальнее".
"Так что вспомним и кое-что другое из китайской мудрости - слово "кризис" состоит из двух иероглифов: "опасность" и "возможность". Как говорят уже у нас в России
- "борись с трудностями умом, а с опасностями - опытом", - сказал президент.
"Конечно, мы должны опасности и быть готовыми ей противостоять, и не одной, а многим разноплановым опасностям, которые возникают вокруг перемен. Но, не менее важно вспомнить о второй составляющей кризиса - о возможностях, которые нельзя упустить", - подчеркнул глава государства.
Также Владимир Путин отметил, что масштабы перемен заставляют быть очень осторожными хотя бы из чувства самосохранения.