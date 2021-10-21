https://ria.ru/20211021/putin-1755651387.html

Путин назвал особенности современной войны

Путин назвал особенности современной войны - РИА Новости, 21.10.2021

Путин назвал особенности современной войны

Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас даже после победы одной страны над другой война не прекращается, а лишь меняет форму, а условный победитель... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T18:09

2021-10-21T18:09

2021-10-21T20:22

валдай

владимир путин

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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас даже после победы одной страны над другой война не прекращается, а лишь меняет форму, а условный победитель углубляет опасный для мира вакуум."Прежде война, проигранная одной страной, означала победу другой, которая и брала на себя ответственность за происходящее. Скажем, поражение Соединенных Штатов во вьетнамской войне не привело к тому, что Вьетнам превратился в черную дыру. Даже наоборот, там возникла успешно развивающаяся государственность, опиравшаяся на поддержку, правда, сильного союзника", - сказал Путин, выступая на Валдайском форуме."Сейчас все иначе. Кто бы ни взял верх, война не прекращается, она лишь меняет форму. Условный победитель, как правило, не хочет или не может обеспечить мирное строительство, а только усугубляет хаос и углубляет опасный для мира вакуум", - заявил президент.

валдай

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2021

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"Сейчас все иначе" – Путин о войнах между странами Путин о трансформации войн между странами. 2021-10-21T18:09 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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валдай, владимир путин, видео