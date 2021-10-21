https://ria.ru/20211021/putin-1755650688.html

Путин назвал нынешнее состояние мира продуктом неудачи холодной войны

Путин назвал нынешнее состояние мира продуктом неудачи холодной войны - РИА Новости, 21.10.2021

Путин назвал нынешнее состояние мира продуктом неудачи холодной войны

Президент России Владимир Путин назвал нынешнее состояние мира продуктом неудачи "холодной войны". РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T18:07

2021-10-21T18:07

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владимир путин

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СОЧИ, 21 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал нынешнее состояние мира продуктом неудачи "холодной войны"."Политическая история, пожалуй, еще не знает примеров того, как стабильное мировое устройство устанавливать бы без большой войны и не на основе ее итогов, как это было после Второй мировой. Так что у нас есть возможность создать чрезвычайно благоприятный прецедент", - отметил президент в ходе своего выступления на Валдайском форуме."Попытка сделать это после холодной войны на основании господства запада успехом, как мы видим, не увенчалась. Нынешнее состояние мира – продукт той неудачи. Мы должны извлечь из этого уроки", - заявил Путин.

https://ria.ru/20211021/putin-1755653214.html

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Путин: "Нынешнее состояние мира – продукт неудачи "холодной" войны" Путин на валдайском форуме рассказал о неудачах холодной войны. 2021-10-21T18:07 true PT0M34S

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владимир путин, в мире, весь мир, международный дискуссионный клуб "валдай"