https://ria.ru/20211021/putin-1755650688.html
Путин назвал нынешнее состояние мира продуктом неудачи холодной войны
Путин назвал нынешнее состояние мира продуктом неудачи холодной войны - РИА Новости, 21.10.2021
Путин назвал нынешнее состояние мира продуктом неудачи холодной войны
Президент России Владимир Путин назвал нынешнее состояние мира продуктом неудачи "холодной войны". РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T18:07
2021-10-21T18:07
2021-10-21T20:16
владимир путин
в мире
весь мир
международный дискуссионный клуб "валдай"
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СОЧИ, 21 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал нынешнее состояние мира продуктом неудачи "холодной войны"."Политическая история, пожалуй, еще не знает примеров того, как стабильное мировое устройство устанавливать бы без большой войны и не на основе ее итогов, как это было после Второй мировой. Так что у нас есть возможность создать чрезвычайно благоприятный прецедент", - отметил президент в ходе своего выступления на Валдайском форуме."Попытка сделать это после холодной войны на основании господства запада успехом, как мы видим, не увенчалась. Нынешнее состояние мира – продукт той неудачи. Мы должны извлечь из этого уроки", - заявил Путин.
https://ria.ru/20211021/putin-1755653214.html
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Путин: "Нынешнее состояние мира – продукт неудачи "холодной" войны"
Путин на валдайском форуме рассказал о неудачах холодной войны.
2021-10-21T18:07
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РИА Новости
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владимир путин, в мире, весь мир, международный дискуссионный клуб "валдай"
18:07 21.10.2021 (обновлено: 20:16 21.10.2021)
Путин назвал нынешнее состояние мира продуктом неудачи холодной войны
Путин назвал нынешнее состояние мира продуктом неудачи холодной войны