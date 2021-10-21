https://ria.ru/20211021/putin-1755649777.html

Подход "своя рубашка ближе к телу" стал нормой, заявил Путин

Подход "своя рубашка ближе к телу" стал нормой, заявил Путин - РИА Новости, 21.10.2021

Подход "своя рубашка ближе к телу" стал нормой, заявил Путин

Каждое правительство и лидеры отвечают за своих сограждан, поэтому международные темы никогда не будут столь важны, как внутренняя стабильность, заявил... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T18:05

2021-10-21T18:05

2021-10-21T20:15

владимир путин

политика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755684593_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_60f87c5dc0c6fbfed6e036ab2429da26.jpg

СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Каждое правительство и лидеры отвечают за своих сограждан, поэтому международные темы никогда не будут столь важны, как внутренняя стабильность, заявил президент России Владимир Путин."Подход в духе "своя рубашка ближе к телу" окончательно стал нормой, теперь этого даже и скрывать не пытается никто, а зачастую даже этим кичатся, выставляют напоказ. А эгоистические интересы полностью взяли верх над понятием общего блага", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".Дело, по его, словам, "не только и не столько в злой воле тех или иных государств и пресловутых элит", все "сложнее"."В жизни вообще редко встретишь только черное и белое. Каждое правительство, каждый лидер отвечает прежде всего перед своими согражданами, понятное дело. Главное - обеспечить их безопасность, спокойствие и благосостояние. Поэтому международные, транснациональные темы никогда не будут столь же важны для руководства стран, как внутренняя стабильность", - отметил Путин, добавив, что "это, в общем-то, нормально, правильно".

https://ria.ru/20211021/livan-1755683839.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин: "Подход "своя рубашка ближе к телу" стал нормой" Путин: "Подход "своя рубашка ближе к телу" стал нормой" 2021-10-21T18:05 true PT0M37S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, политика, россия