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Подход "своя рубашка ближе к телу" стал нормой, заявил Путин
Подход "своя рубашка ближе к телу" стал нормой, заявил Путин - РИА Новости, 21.10.2021
Подход "своя рубашка ближе к телу" стал нормой, заявил Путин
Каждое правительство и лидеры отвечают за своих сограждан, поэтому международные темы никогда не будут столь важны, как внутренняя стабильность, заявил... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T18:05
2021-10-21T18:05
2021-10-21T20:15
владимир путин
политика
россия
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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Каждое правительство и лидеры отвечают за своих сограждан, поэтому международные темы никогда не будут столь важны, как внутренняя стабильность, заявил президент России Владимир Путин."Подход в духе "своя рубашка ближе к телу" окончательно стал нормой, теперь этого даже и скрывать не пытается никто, а зачастую даже этим кичатся, выставляют напоказ. А эгоистические интересы полностью взяли верх над понятием общего блага", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".Дело, по его, словам, "не только и не столько в злой воле тех или иных государств и пресловутых элит", все "сложнее"."В жизни вообще редко встретишь только черное и белое. Каждое правительство, каждый лидер отвечает прежде всего перед своими согражданами, понятное дело. Главное - обеспечить их безопасность, спокойствие и благосостояние. Поэтому международные, транснациональные темы никогда не будут столь же важны для руководства стран, как внутренняя стабильность", - отметил Путин, добавив, что "это, в общем-то, нормально, правильно".
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Путин: "Подход "своя рубашка ближе к телу" стал нормой"
Путин: "Подход "своя рубашка ближе к телу" стал нормой"
2021-10-21T18:05
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владимир путин, политика, россия
18:05 21.10.2021 (обновлено: 20:15 21.10.2021)
Подход "своя рубашка ближе к телу" стал нормой, заявил Путин
Путин: подход "своя рубашка ближе к телу" стал нормой, его уже никто не скрывает
СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Каждое правительство и лидеры отвечают за своих сограждан, поэтому международные темы никогда не будут столь важны, как внутренняя стабильность, заявил президент России Владимир Путин.
"Подход в духе "своя рубашка ближе к телу" окончательно стал нормой, теперь этого даже и скрывать не пытается никто, а зачастую даже этим кичатся, выставляют напоказ. А эгоистические интересы полностью взяли верх над понятием общего блага", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
Дело, по его, словам, "не только и не столько в злой воле тех или иных государств и пресловутых элит", все "сложнее".
"В жизни вообще редко встретишь только черное и белое. Каждое правительство, каждый лидер отвечает прежде всего перед своими согражданами, понятное дело. Главное - обеспечить их безопасность, спокойствие и благосостояние. Поэтому международные, транснациональные темы никогда не будут столь же важны для руководства стран, как внутренняя стабильность", - отметил Путин, добавив, что "это, в общем-то, нормально, правильно".