https://ria.ru/20211021/putin-1755648652.html
Многим странам сейчас не до борьбы за влияние, считает Путин
Многим странам сейчас не до борьбы за влияние, считает Путин - РИА Новости, 21.10.2021
Многим странам сейчас не до борьбы за влияние, считает Путин
Многим странам сейчас становится не до борьбы за влияние при наличии проблем, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T18:02
2021-10-21T18:02
2021-10-21T18:41
владимир путин
политика
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международный дискуссионный клуб "валдай"
россия
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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Многим странам сейчас становится не до борьбы за влияние при наличии проблем, заявил президент РФ Владимир Путин."Да и других социальных проблем, вызовов, рисков в благополучных ведущих державах, как уже отмечал, хватает. Так что, многим уже не до борьбы за влияние становится. Тут надо, что называется, со своими бедами разобраться", - сказал президент на Валдайском форуме.
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владимир путин, политика, в мире, международный дискуссионный клуб "валдай", россия
18:02 21.10.2021 (обновлено: 18:41 21.10.2021)
Многим странам сейчас не до борьбы за влияние, считает Путин
Путин заявил, что многим странам сейчас не до борьбы за влияние при наличии проблем