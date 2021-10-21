https://ria.ru/20211021/putin-1755646809.html

Пандемия COVID-19 напомнила о хрупкости мирового сообщества, заявил Путин

Пандемия COVID-19 напомнила о хрупкости мирового сообщества, заявил Путин - РИА Новости, 21.10.2021

Пандемия COVID-19 напомнила о хрупкости мирового сообщества, заявил Путин

Пандемия коронавируса напомнила миру о том, как он уязвим и что безопасность существования человека - главная задача, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T17:58

2021-10-21T17:58

2021-10-21T19:50

распространение коронавируса

владимир путин

общество

международный дискуссионный клуб "валдай"

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Пандемия коронавируса напомнила миру о том, как он уязвим и что безопасность существования человека - главная задача, заявил президент России Владимир Путин."Пандемия коронавирусной инфекции стала очередным напоминанием о том, как хрупко наше сообщество, насколько оно уязвимо", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай"."А самой главной задачей становится обеспечение безопасного существования человека, стрессоустойчивость", - заключил президент.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин: "Пандемия стала очередным напоминанием, насколько хрупко наше мировое сообщество" Путин: "Пандемия стала очередным напоминанием, насколько хрупко наше мировое сообщество" 2021-10-21T17:58 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество, международный дискуссионный клуб "валдай", коронавирус covid-19, коронавирус в россии, видео