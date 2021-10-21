https://ria.ru/20211021/putin-1755646809.html
Пандемия COVID-19 напомнила о хрупкости мирового сообщества, заявил Путин
Пандемия COVID-19 напомнила о хрупкости мирового сообщества, заявил Путин - РИА Новости, 21.10.2021
Пандемия COVID-19 напомнила о хрупкости мирового сообщества, заявил Путин
Пандемия коронавируса напомнила миру о том, как он уязвим и что безопасность существования человека - главная задача, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T17:58
2021-10-21T17:58
2021-10-21T19:50
распространение коронавируса
владимир путин
общество
международный дискуссионный клуб "валдай"
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Пандемия коронавируса напомнила миру о том, как он уязвим и что безопасность существования человека - главная задача, заявил президент России Владимир Путин."Пандемия коронавирусной инфекции стала очередным напоминанием о том, как хрупко наше сообщество, насколько оно уязвимо", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай"."А самой главной задачей становится обеспечение безопасного существования человека, стрессоустойчивость", - заключил президент.
РИА Новости
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Путин: "Пандемия стала очередным напоминанием, насколько хрупко наше мировое сообщество"
Путин: "Пандемия стала очередным напоминанием, насколько хрупко наше мировое сообщество"
2021-10-21T17:58
true
PT0M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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владимир путин, общество, международный дискуссионный клуб "валдай", коронавирус covid-19, коронавирус в россии, видео
17:58 21.10.2021 (обновлено: 19:50 21.10.2021)
Пандемия COVID-19 напомнила о хрупкости мирового сообщества, заявил Путин
Путин: пандемия стала очередным напоминанием, насколько хрупко мировое сообщество