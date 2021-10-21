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Путин заявил, что после саммита в Женеве Россия и США на верном пути
Путин заявил, что после саммита в Женеве Россия и США на верном пути - РИА Новости, 21.10.2021
Путин заявил, что после саммита в Женеве Россия и США на верном пути
Презиеднт России Владимир Путин заявил, встреча с президентом США Джо Байденом в Женеве благоприятно повлияла на двусторонние отношения. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T19:30
2021-10-21T19:30
2021-10-21T22:31
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владимир путин
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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Презиеднт России Владимир Путин заявил, встреча с президентом США Джо Байденом в Женеве благоприятно повлияла на двусторонние отношения."Администрация с американской стороны и Россия с другой стороны выполняют намеченные планы и двигаются по этому пути, а всегда сигнал такого системного характера. Смотрите, у нас уже на 23% вырос товарооборот, при чем по очень многим позициям. Это косвенное влияние в том числе и нашей встрече в Женеве", - сказал Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".По его словам, в целом "мы на правильном пути, хотя, к сожалению, мы видим и определенные регрессы: шаг вперёд и два шага назад"."Такое тоже бывает, но всё-таки по генеральным договоренностям мы двигаемся", - отметил Путин.
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сша, женева (город), россия, в мире, владимир путин, джо байден
19:30 21.10.2021 (обновлено: 22:31 21.10.2021)
Путин заявил, что после саммита в Женеве Россия и США на верном пути
Путин заявил, что после саммита в Женеве Россия и США начали движение по правильному пути