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Революция — не выход из кризиса, заявил Путин
Революция — не выход из кризиса, заявил Путин - РИА Новости, 21.10.2021
Революция — не выход из кризиса, заявил Путин
Примеры истории позволяют утверждать, что революция - не путь выхода из кризиса, а путь на усугубление этого кризиса, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T18:15
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владимир путин
россия
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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Примеры истории позволяют утверждать, что революция - не путь выхода из кризиса, а путь на усугубление этого кризиса, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в четверг принимает участие в пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Выступая на заседании, президент вспомнил революционные потрясения 1917 года, которые "привели к срыву, к распаду великой страны"."История повторилась 30 лет назад, когда потенциально очень мощная держава вовремя не вступила на путь необходимых гибких, но обязательно продуманных преобразований и в результате пала жертвой догматиков разного толка, и реакционеров, и так называемых прогрессистов. Все постарались, с обеих сторон", - сказал президент."Эти примеры нашей истории позволяют нам утверждать: революция - путь не выхода из кризиса, а путь на усугубление этого кризиса", - добавил Путин.
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Путин: "Революция – это не выход, а путь к усугублению"
Путин на валдайском форуме рассказал о перспективах революции.
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владимир путин, россия, видео
Революция — не выход из кризиса, заявил Путин
СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Примеры истории позволяют утверждать, что революция - не путь выхода из кризиса, а путь на усугубление этого кризиса, заявил президент РФ Владимир Путин.
2021-10-21T18:15
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18:15 21.10.2021 (обновлено: 23:16 21.10.2021)
 
Революция — не выход из кризиса, заявил Путин

Путин: революция — не путь выхода из кризиса, а путь на его усугубление

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Примеры истории позволяют утверждать, что революция - не путь выхода из кризиса, а путь на усугубление этого кризиса, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в четверг принимает участие в пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Выступая на заседании, президент вспомнил революционные потрясения 1917 года, которые "привели к срыву, к распаду великой страны".
"История повторилась 30 лет назад, когда потенциально очень мощная держава вовремя не вступила на путь необходимых гибких, но обязательно продуманных преобразований и в результате пала жертвой догматиков разного толка, и реакционеров, и так называемых прогрессистов. Все постарались, с обеих сторон", - сказал президент.
"Эти примеры нашей истории позволяют нам утверждать: революция - путь не выхода из кризиса, а путь на усугубление этого кризиса", - добавил Путин.
 
Владимир ПутинРоссия
 
 
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