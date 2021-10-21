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Революция — не выход из кризиса, заявил Путин

Революция — не выход из кризиса, заявил Путин - РИА Новости, 21.10.2021

Революция — не выход из кризиса, заявил Путин

Примеры истории позволяют утверждать, что революция - не путь выхода из кризиса, а путь на усугубление этого кризиса, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T18:15

2021-10-21T18:15

2021-10-21T23:16

владимир путин

россия

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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Примеры истории позволяют утверждать, что революция - не путь выхода из кризиса, а путь на усугубление этого кризиса, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в четверг принимает участие в пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Выступая на заседании, президент вспомнил революционные потрясения 1917 года, которые "привели к срыву, к распаду великой страны"."История повторилась 30 лет назад, когда потенциально очень мощная держава вовремя не вступила на путь необходимых гибких, но обязательно продуманных преобразований и в результате пала жертвой догматиков разного толка, и реакционеров, и так называемых прогрессистов. Все постарались, с обеих сторон", - сказал президент."Эти примеры нашей истории позволяют нам утверждать: революция - путь не выхода из кризиса, а путь на усугубление этого кризиса", - добавил Путин.

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2021

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Путин: "Революция – это не выход, а путь к усугублению" Путин на валдайском форуме рассказал о перспективах революции. 2021-10-21T18:15 true PT0M38S

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владимир путин, россия, видео