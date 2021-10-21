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В Псковской области школьники уйдут на каникулы с 25 октября
В Псковской области школьники уйдут на каникулы с 25 октября - РИА Новости, 21.10.2021
В Псковской области школьники уйдут на каникулы с 25 октября
Школьные каникулы во всех районах Псковской области начнутся с 25 октября, сообщает пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T19:46
2021-10-21T19:46
распространение коронавируса
общество
псковская область
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Школьные каникулы во всех районах Псковской области начнутся с 25 октября, сообщает пресс-служба администрации региона.Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил на встрече с и.о. председателя регионального комитета по образованию Андреем Ермаковым эпидемиологическую обстановку в сфере образования, меры противовирусной безопасности и ход прививочной кампании.По словам Ермакова, в школах и других учебных заведениях Псковской области сохраняется непростая эпидситуация. На карантине из-за новой коронавирусной инфекции находится 61 класс в 38 образовательных учреждениях и 27 групп в 22 дошкольных организациях. Из-за заболеваемости ОРВИ закрыты 10 классов в 8 школах и 5 групп в 5 детских садах. Коронавирусом заразились 58 учителей и 27 воспитателей."В целях обеспечения должного уровня профилактических мер против распространения COVID-19, во всех районах области каникулы начнутся с 25 октября. В случае утверждения министерством просвещения дополнительных осенних каникул в общеобразовательных организациях страны на период до 7 ноября, мы обеспечим двухнедельный цикл с минимизацией социальных контактов педагогов и учащихся", — отметил Ермаков, слова которого приводятся в сообщении.Губернатор поручил организовать проведение разъяснительной работы с руководством школ и родителями учеников о максимальном сокращении контактов между детьми в период каникул.По словам Ведерникова, в сложившейся ситуации каникулы — это не только возможность отдохнуть, но и способ защитить себя и своих близких от заболевания новой коронавирусной инфекцией и ОРВИ.Ермаков также отметил, что вынужденные меры по переходу школ в Псковской области на дистанционное обучение в период с 4 по 10 октября позволили разорвать цепочку заболеваемости. До этого на карантине по COVID-19 находилось порядка 80 классов. Вместе с тем, он отметил, что ситуация вновь вызывает тревожность, поскольку заболеваемость среди педагогов и учащихся снова растет.По его словам, количество привитых в сфере образования перешагнуло за 80%. Прививочная кампания в коллективах продолжается.
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общество, псковская область, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
19:46 21.10.2021
 
В Псковской области школьники уйдут на каникулы с 25 октября

Школьные каникулы в Псковской области начнутся 25 октября

© РИА Новости / Антон УницынДети в школе
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Антон Уницын
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Школьные каникулы во всех районах Псковской области начнутся с 25 октября, сообщает пресс-служба администрации региона.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил на встрече с и.о. председателя регионального комитета по образованию Андреем Ермаковым эпидемиологическую обстановку в сфере образования, меры противовирусной безопасности и ход прививочной кампании.
По словам Ермакова, в школах и других учебных заведениях Псковской области сохраняется непростая эпидситуация. На карантине из-за новой коронавирусной инфекции находится 61 класс в 38 образовательных учреждениях и 27 групп в 22 дошкольных организациях. Из-за заболеваемости ОРВИ закрыты 10 классов в 8 школах и 5 групп в 5 детских садах. Коронавирусом заразились 58 учителей и 27 воспитателей.
"В целях обеспечения должного уровня профилактических мер против распространения COVID-19, во всех районах области каникулы начнутся с 25 октября. В случае утверждения министерством просвещения дополнительных осенних каникул в общеобразовательных организациях страны на период до 7 ноября, мы обеспечим двухнедельный цикл с минимизацией социальных контактов педагогов и учащихся", — отметил Ермаков, слова которого приводятся в сообщении.
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Губернатор поручил организовать проведение разъяснительной работы с руководством школ и родителями учеников о максимальном сокращении контактов между детьми в период каникул.
По словам Ведерникова, в сложившейся ситуации каникулы — это не только возможность отдохнуть, но и способ защитить себя и своих близких от заболевания новой коронавирусной инфекцией и ОРВИ.
Ермаков также отметил, что вынужденные меры по переходу школ в Псковской области на дистанционное обучение в период с 4 по 10 октября позволили разорвать цепочку заболеваемости. До этого на карантине по COVID-19 находилось порядка 80 классов. Вместе с тем, он отметил, что ситуация вновь вызывает тревожность, поскольку заболеваемость среди педагогов и учащихся снова растет.
По его словам, количество привитых в сфере образования перешагнуло за 80%. Прививочная кампания в коллективах продолжается.
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