https://ria.ru/20211021/pskov-1755679515.html

В Псковской области школьники уйдут на каникулы с 25 октября

В Псковской области школьники уйдут на каникулы с 25 октября - РИА Новости, 21.10.2021

В Псковской области школьники уйдут на каникулы с 25 октября

Школьные каникулы во всех районах Псковской области начнутся с 25 октября, сообщает пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T19:46

2021-10-21T19:46

2021-10-21T19:46

распространение коронавируса

общество

псковская область

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Школьные каникулы во всех районах Псковской области начнутся с 25 октября, сообщает пресс-служба администрации региона.Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил на встрече с и.о. председателя регионального комитета по образованию Андреем Ермаковым эпидемиологическую обстановку в сфере образования, меры противовирусной безопасности и ход прививочной кампании.По словам Ермакова, в школах и других учебных заведениях Псковской области сохраняется непростая эпидситуация. На карантине из-за новой коронавирусной инфекции находится 61 класс в 38 образовательных учреждениях и 27 групп в 22 дошкольных организациях. Из-за заболеваемости ОРВИ закрыты 10 классов в 8 школах и 5 групп в 5 детских садах. Коронавирусом заразились 58 учителей и 27 воспитателей."В целях обеспечения должного уровня профилактических мер против распространения COVID-19, во всех районах области каникулы начнутся с 25 октября. В случае утверждения министерством просвещения дополнительных осенних каникул в общеобразовательных организациях страны на период до 7 ноября, мы обеспечим двухнедельный цикл с минимизацией социальных контактов педагогов и учащихся", — отметил Ермаков, слова которого приводятся в сообщении.Губернатор поручил организовать проведение разъяснительной работы с руководством школ и родителями учеников о максимальном сокращении контактов между детьми в период каникул.По словам Ведерникова, в сложившейся ситуации каникулы — это не только возможность отдохнуть, но и способ защитить себя и своих близких от заболевания новой коронавирусной инфекцией и ОРВИ.Ермаков также отметил, что вынужденные меры по переходу школ в Псковской области на дистанционное обучение в период с 4 по 10 октября позволили разорвать цепочку заболеваемости. До этого на карантине по COVID-19 находилось порядка 80 классов. Вместе с тем, он отметил, что ситуация вновь вызывает тревожность, поскольку заболеваемость среди педагогов и учащихся снова растет.По его словам, количество привитых в сфере образования перешагнуло за 80%. Прививочная кампания в коллективах продолжается.

https://ria.ru/20211021/kolledzhi-1755651479.html

псковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, псковская область, коронавирус covid-19, коронавирус в россии