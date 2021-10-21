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В Москве усилят проверки соблюдения мер по COVID-19 в торговых сетях
В Москве усилят проверки соблюдения мер по COVID-19 в торговых сетях - РИА Новости, 21.10.2021
В Москве усилят проверки соблюдения мер по COVID-19 в торговых сетях
Власти Москвы усилят проверки в торговых сетях и на предприятиях общепита в нерабочую неделю, как очно, так через видеофиксацию и посты в социальных сетях,... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T15:53
2021-10-21T15:53
2021-10-21T15:55
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Власти Москвы усилят проверки в торговых сетях и на предприятиях общепита в нерабочую неделю, как очно, так через видеофиксацию и посты в социальных сетях, сообщил РИА Новости в четверг руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк."Мы усилим проверки в торговых сетях и на предприятиях общественного питания во время нерабочей недели. Будем отслеживать ситуацию как при очных проверках, так и реагировать на нарушения через видеофиксацию и посты в социальных сетях", - сказал Немерюк.
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15:53 21.10.2021 (обновлено: 15:55 21.10.2021)
В Москве усилят проверки соблюдения мер по COVID-19 в торговых сетях
Власти Москвы усилят проверки соблюдения мер по COVID-19 в торговых сетях и общепите