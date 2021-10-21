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В Москве усилят проверки соблюдения мер по COVID-19 в торговых сетях

В Москве усилят проверки соблюдения мер по COVID-19 в торговых сетях - РИА Новости, 21.10.2021

В Москве усилят проверки соблюдения мер по COVID-19 в торговых сетях

Власти Москвы усилят проверки в торговых сетях и на предприятиях общепита в нерабочую неделю, как очно, так через видеофиксацию и посты в социальных сетях,... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T15:53

2021-10-21T15:53

2021-10-21T15:55

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Власти Москвы усилят проверки в торговых сетях и на предприятиях общепита в нерабочую неделю, как очно, так через видеофиксацию и посты в социальных сетях, сообщил РИА Новости в четверг руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк."Мы усилим проверки в торговых сетях и на предприятиях общественного питания во время нерабочей недели. Будем отслеживать ситуацию как при очных проверках, так и реагировать на нарушения через видеофиксацию и посты в социальных сетях", - сказал Немерюк.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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