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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211021/protest-1755537469.html
В Кабуле женщины вышли на протест возле здания МИД
В Кабуле женщины вышли на протест возле здания МИД - РИА Новости, 21.10.2021
В Кабуле женщины вышли на протест возле здания МИД
Несколько десятков женщин в четверг вышли на протест недалеко от здания МИД в Кабуле, талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ)... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T11:15
2021-10-21T11:15
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
талибан
афганистан
женщины
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КАБУЛ, 21 окт – РИА Новости. Несколько десятков женщин в четверг вышли на протест недалеко от здания МИД в Кабуле, талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) разгоняют акцию и избивают журналистов, которые пытаются запечатлеть происходящее, сообщил РИА Новости очевидец.Ранее талибы обещали, что права женщин будут защищены, но в рамках ислама, и обещали выработать соответствующие правила для осуществления женщинами своей рабочей деятельности. Женщины уже неоднократно выходили на демонстрации в ряде городов Афганистана с призывом к новым властям соблюдать их права и обеспечить репрезентативность в правительстве и местных органах власти.По словам очевидца, в четверг женщины вышли на протест за свои права напротив торгового центра в Кабуле, который расположен недалеко от здания МИД."Талибы пытались остановить их и избивали любого, кто снимал происходящее на фото или видео", - сказал собеседник агентства.По его словам, число демонстранток не превышало 30 человек, талибы разгоняли протест, из-за чего акция переместилась на другую улицу. Собеседник агентства добавил, что журналистов, делающих фото и видео, избивали, забирая у них оборудование.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20211012/afganistan-1754278954.html
https://ria.ru/20211014/afganistan-1754622711.html
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кабул (город)
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, женщины
11:15 21.10.2021
 
В Кабуле женщины вышли на протест возле здания МИД

Несколько десятков женщин вышли на протест недалеко от здания МИД в Кабуле

© Фото : @WPPN.Afg Участницы акции протеста в Кабуле
Участницы акции протеста в Кабуле - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© Фото : @WPPN.Afg
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КАБУЛ, 21 окт – РИА Новости. Несколько десятков женщин в четверг вышли на протест недалеко от здания МИД в Кабуле, талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) разгоняют акцию и избивают журналистов, которые пытаются запечатлеть происходящее, сообщил РИА Новости очевидец.
Ранее талибы обещали, что права женщин будут защищены, но в рамках ислама, и обещали выработать соответствующие правила для осуществления женщинами своей рабочей деятельности. Женщины уже неоднократно выходили на демонстрации в ряде городов Афганистана с призывом к новым властям соблюдать их права и обеспечить репрезентативность в правительстве и местных органах власти.
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По словам очевидца, в четверг женщины вышли на протест за свои права напротив торгового центра в Кабуле, который расположен недалеко от здания МИД.
"Талибы пытались остановить их и избивали любого, кто снимал происходящее на фото или видео", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, число демонстранток не превышало 30 человек, талибы разгоняли протест, из-за чего акция переместилась на другую улицу. Собеседник агентства добавил, что журналистов, делающих фото и видео, избивали, забирая у них оборудование.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)ТалибанАфганистанженщины
 
 
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