https://ria.ru/20211021/protest-1755537469.html

В Кабуле женщины вышли на протест возле здания МИД

В Кабуле женщины вышли на протест возле здания МИД - РИА Новости, 21.10.2021

В Кабуле женщины вышли на протест возле здания МИД

Несколько десятков женщин в четверг вышли на протест недалеко от здания МИД в Кабуле, талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ)... РИА Новости, 21.10.2021

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2021-10-21T11:15

захват власти в афганистане талибами

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женщины

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КАБУЛ, 21 окт – РИА Новости. Несколько десятков женщин в четверг вышли на протест недалеко от здания МИД в Кабуле, талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) разгоняют акцию и избивают журналистов, которые пытаются запечатлеть происходящее, сообщил РИА Новости очевидец.Ранее талибы обещали, что права женщин будут защищены, но в рамках ислама, и обещали выработать соответствующие правила для осуществления женщинами своей рабочей деятельности. Женщины уже неоднократно выходили на демонстрации в ряде городов Афганистана с призывом к новым властям соблюдать их права и обеспечить репрезентативность в правительстве и местных органах власти.По словам очевидца, в четверг женщины вышли на протест за свои права напротив торгового центра в Кабуле, который расположен недалеко от здания МИД."Талибы пытались остановить их и избивали любого, кто снимал происходящее на фото или видео", - сказал собеседник агентства.По его словам, число демонстранток не превышало 30 человек, талибы разгоняли протест, из-за чего акция переместилась на другую улицу. Собеседник агентства добавил, что журналистов, делающих фото и видео, избивали, забирая у них оборудование.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20211012/afganistan-1754278954.html

https://ria.ru/20211014/afganistan-1754622711.html

https://ria.ru/20211008/afganistan-1753656863.html

кабул (город)

афганистан

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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, женщины