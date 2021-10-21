14:31 21.10.2021 (обновлено: 14:34 21.10.2021)
Суд разрешил взыскание 32,5 миллиарда рублей с экс-министра Абызова
Суд не изменил решение о взыскании 32,5 миллиарда рублей с экс-министра Абызова
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкБывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде Москвы
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения решение о взыскании 32,5 миллиарда рублей с экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова и пяти иностранных компаний, сообщили РИА Новости в суде.
"Решение оставили без изменения", - сказали в инстанции.
В конце октября 2020 года Гагаринский суд Москвы по иску Генпрокуратуры взыскал с Абызова и пяти иностранных компаний 32,5 миллиарда рублей - рекордная сумма в системе российского судопроизводства. В Генпрокуратуре утверждают, что Абызов незаконно заработал их, занимаясь предпринимательской деятельностью на посту министра.
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Гагаринский суд Москвы месяц назад взыскал 22 миллиона долларов с Абызова и более 100 миллионов долларов (почти 31 миллион долларов и свыше 5,6 миллиарда рублей) — с Альфа-банка. Экс-министр разместил в банке средства, имеющие коррупционное происхождение, считают в надзорном ведомстве.
Абызов находится в СИЗО с конца марта 2019 года. Против него возбуждены три уголовных дела: о хищении 4 миллиардов рублей у поставщиков энергии в Сибири; незаконной предпринимательской деятельности; отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.