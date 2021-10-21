https://ria.ru/20211021/proisshestviya-1755586201.html

Суд разрешил взыскание 32,5 миллиарда рублей с экс-министра Абызова

Суд разрешил взыскание 32,5 миллиарда рублей с экс-министра Абызова - РИА Новости, 21.10.2021

Суд разрешил взыскание 32,5 миллиарда рублей с экс-министра Абызова

Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения решение о взыскании 32,5 миллиарда рублей с экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T14:31

2021-10-21T14:31

2021-10-21T14:34

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генеральная прокуратура рф

открытое правительство

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения решение о взыскании 32,5 миллиарда рублей с экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова и пяти иностранных компаний, сообщили РИА Новости в суде."Решение оставили без изменения", - сказали в инстанции.В конце октября 2020 года Гагаринский суд Москвы по иску Генпрокуратуры взыскал с Абызова и пяти иностранных компаний 32,5 миллиарда рублей - рекордная сумма в системе российского судопроизводства. В Генпрокуратуре утверждают, что Абызов незаконно заработал их, занимаясь предпринимательской деятельностью на посту министра.Гагаринский суд Москвы месяц назад взыскал 22 миллиона долларов с Абызова и более 100 миллионов долларов (почти 31 миллион долларов и свыше 5,6 миллиарда рублей) — с Альфа-банка. Экс-министр разместил в банке средства, имеющие коррупционное происхождение, считают в надзорном ведомстве.Абызов находится в СИЗО с конца марта 2019 года. Против него возбуждены три уголовных дела: о хищении 4 миллиардов рублей у поставщиков энергии в Сибири; незаконной предпринимательской деятельности; отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.

https://ria.ru/20210902/abyzov-1748321805.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, генеральная прокуратура рф, открытое правительство