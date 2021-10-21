https://ria.ru/20211021/proisshestviya-1755580724.html

Фигурант дела об отравлении метанолом в Екатеринбурге не признал вину

Фигурант дела об отравлении метанолом в Екатеринбурге не признал вину - РИА Новости, 21.10.2021

Фигурант дела об отравлении метанолом в Екатеринбурге не признал вину

Один из обвиняемых по делу о гибели людей из-за употребления метилового спирта в Свердловской области не признал свою вину, передает корреспондент РИА Новости... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T14:08

2021-10-21T14:08

2021-10-21T14:10

происшествия

екатеринбург

свердловская область

россия

массовое отравление метанолом на урале

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Один из обвиняемых по делу о гибели людей из-за употребления метилового спирта в Свердловской области не признал свою вину, передает корреспондент РИА Новости из Чкаловского районного суда Екатеринбурга.По данным следствия, с 7 по 14 октября 18 человек погибли от проданного в одном из районов Екатеринбурга метилового спирта. Возбуждено дело по части 3 статьи 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц), двое подозреваемых были задержаны. По данным проекта "Народный контроль", жертв уже 25 – это информацию правоохранители пока не комментируют."Я жалею людей, которые умерли, но я в этом не виноват. Я помогу искренне найти, кто это был, я следствию буду помогать, конечно… То место, где я работал, его люди не знают. У меня три раза обыски были, ничего не нашли запрещённого, кроме сигарет", - сказал Надир Мамедов в ходе заседания по избранию ему меры пресечения.В четверг вопрос об избрании меры пресечения должны решить в отношении ещё двоих обвиняемых.

https://ria.ru/20211019/ekaterinburg-1755145600.html

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свердловская область

россия

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происшествия, екатеринбург, свердловская область, россия, массовое отравление метанолом на урале