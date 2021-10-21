14:08 21.10.2021 (обновлено: 14:10 21.10.2021)
Фигурант дела об отравлении метанолом в Екатеринбурге не признал вину
Обвиняемый по делу о смерти людей из-за отравления метанолом на Урале отрицает свою вину
© РИА НовостиОдин из предполагаемых сбытчиков спирта, от отравления которым в Екатеринбурге умерли 18 человек, в суде
Один из предполагаемых сбытчиков спирта, от отравления которым в Екатеринбурге умерли 18 человек, в суде
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Один из обвиняемых по делу о гибели людей из-за употребления метилового спирта в Свердловской области не признал свою вину, передает корреспондент РИА Новости из Чкаловского районного суда Екатеринбурга.
По данным следствия, с 7 по 14 октября 18 человек погибли от проданного в одном из районов Екатеринбурга метилового спирта. Возбуждено дело по части 3 статьи 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц), двое подозреваемых были задержаны. По данным проекта "Народный контроль", жертв уже 25 – это информацию правоохранители пока не комментируют.
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"Я жалею людей, которые умерли, но я в этом не виноват. Я помогу искренне найти, кто это был, я следствию буду помогать, конечно… То место, где я работал, его люди не знают. У меня три раза обыски были, ничего не нашли запрещённого, кроме сигарет", - сказал Надир Мамедов в ходе заседания по избранию ему меры пресечения.
В четверг вопрос об избрании меры пресечения должны решить в отношении ещё двоих обвиняемых.