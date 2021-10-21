https://ria.ru/20211021/progress-1755506309.html

"Прогресс" отстыковался от МКС для перестыковки на модуль "Наука"

"Прогресс" отстыковался от МКС для перестыковки на модуль "Наука" - РИА Новости, 21.10.2021

"Прогресс" отстыковался от МКС для перестыковки на модуль "Наука"

Грузовой корабль "Прогресс МС-17" отстыковался от Международной космической станции (МКС), через сутки ему предстоит вернуться к ней и причалить к модулю... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T02:55

2021-10-21T02:55

2021-10-21T02:56

антон шкаплеров

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

тома песке

акихико хосиде

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-17" отстыковался от Международной космической станции (МКС), через сутки ему предстоит вернуться к ней и причалить к модулю "Наука", трансляция ведется на сайте "Роскосмоса".Согласно трансляции, грузовик отделился от модуля "Поиск".Во время автономного полета длительностью 29 часов корабль совершит несколько маневров, удаляясь от станции на 185 километров.Автоматическая стыковка "Прогресса МС-17" к модулю "Наука" намечается 22 октября в 7.31 мск.Перестыковка корабля на "Науку" позволит подготовить МКС при приему нового модуля "Причал", запуск которого планируется 24 ноября. "Причалу" предстоит стыковаться к модулю "Наука", но сейчас к "Науке" могут причаливать только пилотируемые корабли "Союз" и грузовые "Прогрессы". Поэтому непосредственно перед запуском "Причала" корабль "Прогресс МС-17" при расстыковке от "Науки" захватит с собой адаптер, мешающий причаливанию нового модуля.Кроме того, нахождение "Прогресса МС-17" на "Науке" позволит проверить герметичность топливных магистралей модуля, чтобы в будущем его двигатели могли использоваться для управления ориентацией МКС.Сейчас на МКС летает 66-я экспедиция в составе россиян Петра Дуброва и Антона Шкаплерова, американца Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке (командир станции).Модуль "Причал" имеет пять портов для приема пилотируемых и грузовых кораблей, а также модулей.

https://ria.ru/20211005/kinoekipazh-1753211534.html

https://ria.ru/20211015/mks-1754789720.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон шкаплеров, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), тома песке, акихико хосиде