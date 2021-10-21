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В Подмосковье ограничат бесплатный проезд в транспорте для пожилых людей
В Подмосковье ограничат бесплатный проезд в транспорте для пожилых людей - РИА Новости, 21.10.2021
В Подмосковье ограничат бесплатный проезд в транспорте для пожилых людей
С 8 ноября в Подмосковье из-за COVID приостанавливается бесплатный проезд для людей 60+, кроме привитых и переболевших, сообщается в Telegram-канале губернатора РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T12:41
2021-10-21T12:41
2021-10-21T12:51
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. С 8 ноября в Подмосковье из-за COVID приостанавливается бесплатный проезд для людей 60+, кроме привитых и переболевших, сообщается в Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева "Воробьев LIVE"."С 08.11.2021 до улучшения эпидемиологической обстановки на территории Московской области: gриостанавливается действие социальных транспортных карт, предусматривающих бесплатный проезд, для жителей старше 60 лет и имеющих хронические заболевания – в том случае, если они еще не сделали прививку от коронавируса или не переболели им в течение последних 6 месяцев",- говорится в сообщении.
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общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, московская область (подмосковье)
12:41 21.10.2021 (обновлено: 12:51 21.10.2021)
В Подмосковье ограничат бесплатный проезд в транспорте для пожилых людей
В Подмосковье ограничат бесплатный проезд в транспорте для людей старше 60 лет с 8 ноября