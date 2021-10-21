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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
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В Москве ограничат бесплатный проезд в транспорте для людей старше 60 лет
В Москве ограничат бесплатный проезд в транспорте для людей старше 60 лет - РИА Новости, 21.10.2021
В Москве ограничат бесплатный проезд в транспорте для людей старше 60 лет
Социальные карты пожилых в Москве будут разблокировать после первой прививки от коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T12:23
2021-10-21T12:45
распространение коронавируса
общество
москва
сергей собянин
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Социальные карты пожилых в Москве будут разблокировать после первой прививки от коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.Ранее он сообщил, что в связи с введением домашнего режима с 8 ноября для москвичей старше 60 лет и хронически больных граждан будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте."Блокировка социальных карт не коснется граждан, переболевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев, либо прошедших вакцинацию. Разблокировка социальных карт будет проводиться сразу после вакцинации первым компонентом", - сообщил Собянин.Он попросил москвичей отнестись к этому решению с пониманием. "Оно принято для того, чтобы сберечь жизни и здоровье наиболее уязвимой категории москвичей", - отметил мэр.
https://ria.ru/20211018/narusheniya-1755043410.html
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общество, москва, сергей собянин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:23 21.10.2021 (обновлено: 12:45 21.10.2021)
 
В Москве ограничат бесплатный проезд в транспорте для людей старше 60 лет

В Москве разрешат бесплатный проезд людям старше 60 лет только после болезни или прививки

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПассажиры на станции "Площадь Революции" Московского метрополитена
Пассажиры на станции Площадь Революции Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Социальные карты пожилых в Москве будут разблокировать после первой прививки от коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
Ранее он сообщил, что в связи с введением домашнего режима с 8 ноября для москвичей старше 60 лет и хронически больных граждан будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте.
Контролер Мосгортранса в защитной маске на остановке общественного транспорта в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
18 октября, 15:00Распространение коронавируса
В московском транспорте усилят контроль за соблюдением масочного режима
"Блокировка социальных карт не коснется граждан, переболевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев, либо прошедших вакцинацию. Разблокировка социальных карт будет проводиться сразу после вакцинации первым компонентом", - сообщил Собянин.
Он попросил москвичей отнестись к этому решению с пониманием. "Оно принято для того, чтобы сберечь жизни и здоровье наиболее уязвимой категории москвичей", - отметил мэр.
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
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Распространение коронавирусаОбществоМоскваСергей СобянинКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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