https://ria.ru/20211021/proezd-1755555197.html

В Москве ограничат бесплатный проезд в транспорте для людей старше 60 лет

В Москве ограничат бесплатный проезд в транспорте для людей старше 60 лет - РИА Новости, 21.10.2021

В Москве ограничат бесплатный проезд в транспорте для людей старше 60 лет

Социальные карты пожилых в Москве будут разблокировать после первой прививки от коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T12:23

2021-10-21T12:23

2021-10-21T12:45

распространение коронавируса

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москва

сергей собянин

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Социальные карты пожилых в Москве будут разблокировать после первой прививки от коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.Ранее он сообщил, что в связи с введением домашнего режима с 8 ноября для москвичей старше 60 лет и хронически больных граждан будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте."Блокировка социальных карт не коснется граждан, переболевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев, либо прошедших вакцинацию. Разблокировка социальных карт будет проводиться сразу после вакцинации первым компонентом", - сообщил Собянин.Он попросил москвичей отнестись к этому решению с пониманием. "Оно принято для того, чтобы сберечь жизни и здоровье наиболее уязвимой категории москвичей", - отметил мэр.

https://ria.ru/20211018/narusheniya-1755043410.html

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