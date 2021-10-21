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Путин рассказал о кризисе принципов существования человека
Путин рассказал о кризисе принципов существования человека - РИА Новости, 21.10.2021
Путин рассказал о кризисе принципов существования человека
Кризис, с которым сейчас столкнулось человечество, является цивилизационным - это кризис принципов существования человека на Земле, заявил президент России... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T17:57
2021-10-21T17:57
2021-10-21T23:17
владимир путин
россия
общество
земля
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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Кризис, с которым сейчас столкнулось человечество, является цивилизационным - это кризис принципов существования человека на Земле, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".Глава государства отметил, что человечество в эпоху перемен и кризиса должно противостоять опасностям, но нельзя упускать и возможности этого периода."Тем более, что кризис, с которым мы имеем дело - концептуальный, даже цивилизационный. По сути, это кризис подходов, принципов, определяющих само существование человека на Земле. И нам все равно придется их серьезно переосмысливать", - сказал Путин."Вопрос: в какую сторону двигаться, от чего отказываться, что пересматривать или корректировать? При этом убежден, что за подлинные ценности нужно побороться, отстаивая их всеми силами", - подчеркнул президент.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Путин о цивилизационном кризисе на Земле
Путин на форуме Валдай высказался о современном кризисе.
2021-10-21T17:57
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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владимир путин, россия, общество, земля, видео
17:57 21.10.2021 (обновлено: 23:17 21.10.2021)
Путин рассказал о кризисе принципов существования человека
Президент Путин рассказал о кризисе принципов существования человека на земле
СОЧИ, 21 окт - РИА Новости.
Кризис, с которым сейчас столкнулось человечество, является цивилизационным - это кризис принципов существования человека на Земле
, заявил президент России Владимир Путин
на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".
Глава государства отметил, что человечество в эпоху перемен и кризиса должно противостоять опасностям, но нельзя упускать и возможности этого периода.
"Тем более, что кризис, с которым мы имеем дело - концептуальный, даже цивилизационный. По сути, это кризис подходов, принципов, определяющих само существование человека на Земле. И нам все равно придется их серьезно переосмысливать", - сказал Путин.
"Вопрос: в какую сторону двигаться, от чего отказываться, что пересматривать или корректировать? При этом убежден, что за подлинные ценности нужно побороться, отстаивая их всеми силами", - подчеркнул президент.