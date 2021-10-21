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Путин рассказал о кризисе принципов существования человека

Путин рассказал о кризисе принципов существования человека - РИА Новости, 21.10.2021

Путин рассказал о кризисе принципов существования человека

Кризис, с которым сейчас столкнулось человечество, является цивилизационным - это кризис принципов существования человека на Земле, заявил президент России... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T17:57

2021-10-21T17:57

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владимир путин

россия

общество

земля

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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Кризис, с которым сейчас столкнулось человечество, является цивилизационным - это кризис принципов существования человека на Земле, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".Глава государства отметил, что человечество в эпоху перемен и кризиса должно противостоять опасностям, но нельзя упускать и возможности этого периода."Тем более, что кризис, с которым мы имеем дело - концептуальный, даже цивилизационный. По сути, это кризис подходов, принципов, определяющих само существование человека на Земле. И нам все равно придется их серьезно переосмысливать", - сказал Путин."Вопрос: в какую сторону двигаться, от чего отказываться, что пересматривать или корректировать? При этом убежден, что за подлинные ценности нужно побороться, отстаивая их всеми силами", - подчеркнул президент.

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2021

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Путин о цивилизационном кризисе на Земле Путин на форуме Валдай высказался о современном кризисе. 2021-10-21T17:57 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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владимир путин, россия, общество, земля, видео