Рязанец, убивший родителей и надругавшийся над дочерью, получил 24 года
Житель Рязанской области, убивший родителей и надругавшийся над дочерью, получил 24 года
РЯЗАНЬ, 21 окт - РИА Новости. Суд приговорил к 24 годам колонии строгого режима жителя Рязанской области, признав его виновным в убийстве родителей и надругательстве над дочкой, сообщает Рязанский областной суд.
Как ранее сообщало СУСК по региону, в ночь на 26 мая 2020 года житель посёлка Старожилово, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с родителями и убил их топором, а также совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей малолетней дочери, после чего закрыл её в подполе дома и скрылся. Девочка смогла выбить доски пола и через несколько часов выбраться на свободу, она обратилась за помощью к соседям.
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По информации суда, мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч.2 ст.105 (убийство двух лиц), п. "б" ч.4 ст. 132 (иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), п. "д" ч.2 ст.127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, в отношении заведомо несовершеннолетнего).
"Рязанский областной суд признал М. виновным и по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначил ему наказание в виде 24 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев, которое будет отбываться после отбытия основного наказания", - говорится в сообщении. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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